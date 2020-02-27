Toyota создала генератор на водородном топливе для обеспечения зданий электричеством

Toyota использует водородное топливо и для обычных пассажирских автомобилей, и для луноходов — и не намерена на этом останавливаться. Сейчас японский автопроизводитель тестирует один из самых масштабных проектов по использованию топливных элементов.

Экспериментальный «генератор» на топливных элементах, созданный из компонентов седана Toyota Mirai, установлен на фабрике Honsha, расположенной в кампусе Toyota City в Японии. Испытания покажут, реально ли за счет топливных элементов обеспечить чистой энергией не только транспорт, но и здания.

Генератор использует две системы топливных элементов Mirai, каждая из которых включает топливную батарею, превращающую водород в электричество, а также систему контроля энергией и запасную батарею. Использование компонентов водородного автомобиля снизило расходы на необычную систему.

По плану, генератор будет работать круглосуточно, а инженеры Toyota будут следить за его эффективностью, надежностью и эксплуатационными особенностями. Если испытания пройдут успешно, компания распространит эту технологию и на другие фабрики.

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Кроме того, руководство планирует даже запустить производство водорода на своих заводах — в качестве побочного продукта изготовления компонентов топливных элементов. Впрочем, технические подробности пока не ясны. Сначала предстоит решить проблему производства водорода в больших количествах и экологически чистым образом.