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Toyota разработала электрокар будущего LQ который способен очищать воздух во время движения

26.02.2020
Toyota разработала электрокар будущего LQ

Toyota в своем видении будущего усиливает акцент на установление тесного взаимопонимания машины и водителя (или пассажира, если речь идет о беспилотных моделях). Новый концепт LQ – это эволюция модели будущего электромобиля Concept-i, который был показан на выставке потребительской электроники CES. Главным его усовершенствованием является появление виртуального ассистента Yui.

LQ унаследовал от Concept-i основные принципы дизайна, но был оснащен более продвинутой системой беспилотного управления, в которой Yui отвечает за обучение и адаптацию привычкам и поведению водителя на дороге.

Toyota разработала электрокар будущего LQ

Yui общается с пользователем через голосовой интерфейс, а также создает ему максимально комфортные условия через управление подсветкой, кондиционированием и даже распылением ароматизатора. Все эти нюансы, по мнению компании, способствуют укреплению эмоциональной связи между владельцем и системой управления автомобиля.

Автономность управления LQ обеспечивается программной системой SAE Level 4. Это значит, что все задания выполняются электромобилем без присутствия оператора за рулем. В нем предусмотрен даже «камердинер» Automated Valet: созданная в партнерстве с Panasonic программа управляет автомобилем на этапе от запуска двигателя на стоянке до прибытия к месту посадки пассажиров, а также осуществляет поддержку водителей, нуждающихся в дополнительной помощи.

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Toyota по-прежнему считает важным осознанность управления автомобилем, даже если у него есть высокоинтеллектуальный автопилот, поэтому в LQ интегрирована система, которая обеспечивает дополнительную циркуляцию свежего воздуха и вертикальное положение посадки водителя для лучшей концентрации внимания. Когда управление можно безопасно перевести в режим автопилота, те же сопла кондиционера подают воздух в ритме спокойного дыхания.

Toyota разработала электрокар будущего LQ

Кодифицированная по цветам внутренняя подсветка салона под управлением Yui взаимодействует с водителем и пассажирами и даже с посторонними участниками дорожного движения. Все мониторы работают на органических светодиодах для улучшения видимости и экономии электроэнергии.

Дополнительной особенностью умного электрокара стало покрытие-катализатор, способное очищать воздух во время движения. Как подсчитали инженеры Toyota, за час езды машина может очистить около 60% озона, который находится в 1000 литрах воздуха. В случае успешного тестирования технологии, такое покрытие может быть использовано на серийных авто.

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Безусловно, LQ – пока только концепт, и не все идеи будут воплощены в массовое производство, однако уже сейчас понятно, что взгляд Toyota на будущее беспилотных автомобилей состоит в создании тесного личного контакта, а также полного доверия водителя системе управления.

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