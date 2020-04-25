Toyota разработала двухместный электрокар Ultra-Compact BEV для больших городов

Концерн Toyota разработал двухместный электрокар Ultra-Compact BEV имеющий ограниченный запас хода всего в 100 км. Ожидается, что серийное производство супер компактных авто начнется в 2020 году.

Инженерный отдел корпорации Toyota разработал шесть модификаций электрокаров и небольших средств передвижения, основным достоинством которых стали небольшие размеры, что особенно актуально для перегруженных пробками и транспортом современных мегаполисов.

Двухместный Ultra-Compact BEV выйдет на улицы японских городов уже в 2020 года. Небольшой радиус автономной езды автомобиля оказывается удобным для компактного центра крупных мегаполисов с плотной застройкой. Аккумуляторная батарея Ultra-Compact BEV обеспечивает 100 км пути, а подзарядка от стандартной сети в 220 В продлится всего 5 часов.

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Размеры автомобиля 2,490×1,290×1,550 мм позволяют без труда поместиться внутри двум пользователям. Максимальная скорость мини кара от Toyota — 60 км/ч, что вполне приемлемо для плотного траффика городских улиц.

Разработчики Toyota представили и бизнес версию Ultra-Compact BEV, имеющую аналогичные размеры, но изменяемый салон, позволяющий превратить авто в мини-офис или место отдыха. Убрав руль и отодвинув второе кресло, один водитель сможет выдвинуть столик и поработать, либо отдохнуть.

источник: newsfounded