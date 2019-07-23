Toyota представила электрический шаттл APM для Олимпийских игр-2020 в Токио

Небольшие электромобили обеспечат мобильность гостям и персоналу игр, включая людей с ограниченными возможностями. В общей сложности на дороги города выйдет 200 электрических шаттлов.

Toyota обеспечит гостей Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио экологически чистым транспортом. Компания представила электрический шаттл APM, который будет использоваться для перемещения спортсменов, посетителей и персонала между олимпийскими объектами.

Максимальная вместимость электромобиля — 5 человек плюс водитель. Они разместятся на трех рядах сидений. Toyota не делится подробностями об объеме аккумулятора, однако сообщается, что пробег шаттла на одном заряде составит около 100 км со скоростью до 19 км/ч.

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Конструкция APM позволяет перевозить людей с ограниченными возможностями. Часть кресел складываются, чтобы освободить место для инвалидной коляски. Кроме того, внутри шаттла можно разместить носилки. Помимо базовой модели, будет использоваться альтернативная, специально разработанная для оказания первой медицинской помощи.