Toyota показала линейку электрических моделей которые поступят в продажу с 2020 года

Toyota присоединилась к большой семье производителей, выпускающих автомобили на батареях, и показала небольшую линейку электрических моделей.

Наиболее заметным стал компактный кроссовер C-HR EV. Это первый полностью электрифицированный автомобиль японского бренда. Любопытно, что вторым электромобилем является также C-HR, но выйдет он под брендом Izoa, а выпускаться будет государственным предприятием FAW. Тойота говорит, что близнецы должны поступить в продажу в 2020 году.

В японской компании не раскрыли каких-либо подробностей о будущих электромобилях – никакой технической, также как и информации о ценах. Но в своем пресс-релизе Toyota подтвердила ранее заявленные планы: «Начиная с китайского дебюта электрифицированных версий автомобилей C-HR и IZOA, Toyota намерена выпустить более десяти моделей BEV (battery electric vehicle) по всему миру в первой половине 2020-х годов и неуклонно продвигаться вперед для популяризации электрификации, устанавливая цель продаж на уровне не менее 5,5 миллионов электромобилей по всему миру к 2030 году».

TOYOTA НАЧАЛА СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ВОДОРОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «MIRAI» С ЗАПАСОМ ХОДА 650 КМ

Третий автомобиль получил название Rhombus. Это всего лишь концепт, разработанный подразделением TMEC (Toyota Motor Engineering & Manufacturing China). Его особенностью, помимо широкого беспилотного функционала, стал дизайн: мягкие угловатые элементы на каждой стороне выступающего фронта снаружи и подобные геометрическая формы, повторяющиеся внутри.

Футуристичный интерьер дополнен сдвижными сиденьями, что дает всем четырем местам много свободного пространства. Это помогает машине сохранять узкий профиль, вместе с тем, очевидно, также удаляет любой значимый объем грузового пространства.

PANASONIC РАЗРАБОТАЛ СОЛНЕЧНУЮ КРЫШУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ TOYOTA ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОБЕГА

О выходе в серию «Ромбуса» Toyota, конечно же, ничего не говорит — такая перспектива для нового концепта маловероятна. Однако, по реакции публики компания надеется оценить успешность дизайнерских тенденций в будущих моделях бренда.