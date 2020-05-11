Toyota начала серийный выпуск водородных автомобилей «Mirai» с запасом хода 650 км

Японский автомобильный гигант Toyota начал серийное производство первого в мире автомобиля с водородным двигателем. Новый седан «Mirai» работает только на водороде, а вместо вредных выхлопов производит чистую воду. По словам конструкторов, одной заправки хватит на 650 км пути.

Японский автомобильный завод Toyota начнёт продавать свой первый водородный седан «Mirai» внутри страны.

Цена новинки в Японии составит около $60 тыс. При этом правительство страны объявило, что все покупатели экологичных седанов получат от государства субсидии в размере $17 тыс.

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Так как «Mirai» ездит на водороде, ему требуются специальные заправочные станции. Сам процесс заправки автомобиля занимает всего несколько минут. При этом, по данным производителя, на полном баке седан может проехать около 650 км, а стоимость заправки бака в расчете на 1 км составляет всего $0,1.