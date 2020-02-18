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Toyota готовит к выпуску новый водородный седан Mirai второго поколения

18.02.2020
Toyota готовит к выпуску новый водородный седан Mirai

Японский автопроизводитель Toyota усердно работает над автомобилем на топливных элементах Toyota Mirai второго поколения.

Компания Toyota готовится к выпуску преемника модели Mirai. Второе поколение седана, который работает на водородных топливных элементах, представят в 2020 году.

Эту информацию подтвердил председатель правления Toyota Motor Такэси Утиямада в рамках выступления на международной встрече, посвященной водородной энергетике.

Первое поколение водородного седана представили в 2014 году. Автомобиль оснащается 153-сильной силовой установкой. С места до 100 километров в час он разгоняется за девять секунд. Максимальный запас хода составляет 480 километров, а на заправку до полного «бака» требуется около пяти минут.

Кроме того, дополнительно можно оснастить Mirai системой Power take off, благодаря которой машину можно использовать в качестве зарядной станции. По заявлению производителя, седан сможет обеспечивать электричеством средний дом в Японии на протяжении недели.

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Продажи первого водородного автомобиля Mirai начались в конце 2014 года, и почти сразу производитель получил в несколько раз больше заказов, чем ожидал. На 2015 год поступило полторы тысячи заявок, при условии, что Toyota хотела сделать всего 400 экземпляров до конца года.

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