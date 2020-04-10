Toyota активно тестирует солнечные батареи на крыше автомобилей

Компания Toyota завершает лабораторные испытания и собирается приступить к тестам на трассе не совсем обычной версии гибрида Prius. Его отличает наличие на крыше мощного комплекса солнечных батарей, которые смогут вырабатывать столько энергии, что увеличат дальность движения машины без дозаправки на десятки км в день. Успех идеи может изменить всю концепцию производства электрокаров Toyota.

Пилотный проект разработан в сотрудничестве с Sharp и японской национальной исследовательской организацией NEDO. Первая организация отвечает за разработку солнечных батарей, вторая за аккумуляторы. В обоих направлениях налицо серьезный прорыв – если ранее батареи могли заряжаться только во время стоянок и обеспечивали не более 6 км хода, то теперь, при конверсии в 34%, зарядка идет прямо на ходу, а дальность движения выросла в разы.

Солнечные панели Sharp для Prius PHV имеют толщину всего 0,03 мм. Однако же вырабатывают до 860 Вт энергии, поэтому электромобиль может ехать на электромоторах и подзаряжаться одновременно. Расчетная дальность хода начинается от 44,5 км и может достигать 56,3 км, если весь день будет светить яркое солнце. Не такие уж и внушительные числа, но если вдуматься – иные горожане в режиме «дом-работа-дом» больше и не проезжают. И они, в теории, смогут в будущем ездить вообще без трат топлива.

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В Toyota хранят подчеркнутое молчание о том, когда можно будет увидеть гибридный Prius с солнечными батареями в продаже. Здесь даже не анонсируют планов о создании собственного электромобиля, хотя слухи указывают на 2022 год. Стоит отметить, что затягивать японцы вряд ли станут, ведь конкуренты в лице Hyundai и даже таких стартапов, как Lightyear, уже активно наступают им на пятки.