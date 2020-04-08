Чудо топливо из алюминия, бионефть из водорослей – альтернатива традиционной генерации

Михаил Власкин, победитель конкурса «Энергия молодости» ассоциации «Глобальная энергия», заведующий лабораторией энергоаккумулирующих веществ ОИВТ РАН, работает над технологиями применения неорганических энергоносителей, а также над переработкой органических отходов и биомассы водорослей в биотопливо.

Ученый убежден, что в условиях роста антропогенного воздействия на окружающую среду потребность в новых экологически безопасных и вместе с тем экономически эффективных системах энергоснабжения только возрастает.

Использование в качестве топлива алюминия, который обладает высокими удельными характеристиками и реакционной способностью, может стать одним из перспективных способов применения неорганических энергоносителей. При окислении данного металла не образуются выбросы парниковых газов, а твердый продукт окисления может быть возвращен в цикл производства алюминия.

Ученый уверен, что в перспективе алюминиевое топливо может стать альтернативой бензину в ряде приложений. «Наш научный коллектив стал победителем конкурса «Энергия молодости» в 2009 году, в ходе работ по гранту нами были проведены расчетно-теоретические исследования, результаты которых были использованы при создании и испытании энергоустановок мощностью 10 и 100 кВт. Алюминий в данных установках окисляется в воде с выделением тепла и водорода. Тепло реакции окисления алюминия и химическая энергия водорода преобразуются в полезную электроэнергию и тепло», – отмечает ученый.

По словам Михаила Власкина, на данном этапе их команда работает над улучшением достигнутых результатов и занимается разработкой эффективных установок по преобразованию химической энергии алюминия с более высоким КПД и низкой стоимостью вырабатываемой энергии. Последнее достигается за счет того, что ученые научились окислять алюминиевый лом в воде, в то время как раньше им приходилось использовать более дорогие мелкодисперсные порошки.

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Еще одно перспективное направление с точки зрения первичного источника энергии, по мнению Михаила Власкина, это биоэнергетика. На данный момент он занимается разработкой научно-технических основ применения микроводорослей для очистки сточных вод и захвата CO2, а также производством топлива из биомассы микроводорослей методом гидротермального сжижения.

Для получения бионефти из микроводорослей водную суспензию биомассы нагревают до температуры около 300°С при повышенном давлении, которое поддерживает жидкое состояние воды. Такой способ гидротермального сжижения обеспечивает высокую энергоэффективность и позволяет использовать микроводоросли во влажном состоянии, сразу после культиватора. В разработанном способе происходит переработка сразу всей биомассы водорослей (липидов, белков и углеводов), что приводит к увеличению выхода бионефти.

Третье важное направление исследований Михаила Власкина – применение в энергетике различных органических отходов, в частности, твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным Всемирного банка, объем образуемых ежегодно только ТКО составляет около 2 млрд. тонн. В 2035 году их энергетический потенциал в соответствии с прогнозами Всемирного банка и Международного энергетического агентства может составить более 20 % от энергетического потенциала угля. Из органической части твердых коммунальных отходов можно получить биоуголь методом гидротермальной карбонизации, что представляет собой процесс ускоренной углефикации.

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«Биоуголь может отправляться на сжигание на традиционные угольные электростанции для использования в качестве добавки к традиционному углю. Таким образом, возможно отказаться от мусоросжигательных заводов, которые имеют более низкий по сравнению с угольными электростанциями КПД преобразования химической энергии топлива в электроэнергию», — добавил Михаил Власкин.