Tesla выводит солнечную черепицу Solarglass на рынки Китая и Европы

Илон Маск, глава Tesla, рассказал в Twitter о первом значительном событии для солнечного бизнеса компании с тех пор, как в октябре прошлого года компания выпустила третью версию черепицы Solarglass .

Solarglass — так называется солнечная кровля Tesla, производится на фабрике в Баффало, штат Нью-Йорк. Маск объявил, что планирует в апреле провести на фабрике встречу с участием СМИ и заказчиков.

Четыре месяца назад он пообещал начать установку кровли в области залива Сан-Франциско «в ближайшие недели», а производство должно было приблизиться к тысяче новых крыш в неделю. Вскоре, пообещал Маск, будет объявлено и о выходе на рынки Китая и Европы.

Солнечная кровля Tesla визуально не отличается от обычной черепицы, но вырабатывают в два раза больше энергии, чем обычные солнечные панели. Впервые она была представлена в 2016, и с тех пор компания совершенствует их, хотя этот бизнес заметно отстает по прибыльности от других предприятий Маска.

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Первый доступный вариант Solarglass будет выполнен в черном цвете, с текстурой. Затем появятся и другие модели — «будем надеяться, в конце этого года», написал Маск. Цену можно посчитать на сайте: солнечная кровля 10 кВт на средний дом 185 кв. метров обойдется в $42 500. Также указана цена 33 950 долларов после льгот по федеральному налогу в размере 8550 долларов.

источник: techcrunch