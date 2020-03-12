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Tesla стала первой компанией в мире которая выпустила 1 000 000 электромобилей

12.03.2020
Tesla стала первой компанией в мире которая выпустила миллион электромобилей

Глава Tesla Илон Маск объявил, что компания изготовила миллионный электромобиль и опубликовал фотографию машины и команды, собравшей ее. Им стал компактный кроссовер Model Y, четвертый автомобиль в модельном ряду компании.

Ни один другой автопроизводитель не добился таких показателей в изготовлении электромобилей. Достигнутый рубеж указывает, помимо прочего, на высокие продажи в первом квартале 2020 года, после открытия второго сборочного производства на Gigafactory в Шанхае.

Tesla стала первой компанией в мире которая выпустила миллион электромобилей

В Китае Tesla планирует производить в год 150 000 единиц электромобилей. Вместе с фабрикой во Фремонте (США), которая выпускает 500 000 штук в год, общий объем годового производства компании должен достичь к концу года 650 000.

На основании прошлогодних показателей и новых данных, это означает, что темпы производства компании Илона Маска сейчас равны примерно 40 000 единиц электромобилей в месяц.

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В начале декабря прошлого года Tesla впервые обошла по совокупным продажам китайского автогиганта BYD, даже учитывая китайские подключаемые гибриды. По неофициальным подсчетам, с первого квартала 2014 по октябрь 2019 Tesla поставила 807 954 электромобиля, а BYD — 787 150 единиц.

источник: twitter.com/elonmusk

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