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Tesla разработала подводный автомобиль — амфибию напоминающий Lotus Esprit Джеймса Бонда

02.03.2020
Tesla разработала подводный автомобиль - амфибию напоминающий Lotus Esprit Джеймса Бонда

Илон Маск сообщил группе акционеров, что Tesla разработала подводный автомобиль, напоминающий знаменитый Lotus Esprit Джеймса Бонда из кинофильма «Шпион, который меня любил».

Отвечая на вопрос о том, планирует ли компания когда-нибудь создать автомобиль-амфибию, Маск с улыбкой ответил: «Забавно, что вы об этом спросили. Мы уже разработали дизайн подводного автомобиля, как у агента 007».

Tesla разработала подводный автомобиль - амфибию напоминающий Lotus Esprit Джеймса Бонда

После он добавил, что приобрел Lotus Esprit за 997 000 долларов на аукционе в Лондоне в 2013 году. Большим разочарованием для него стал тот факт, что автомобиль, на самом деле, не может трансформироваться. Новая версия от Tesla получит электропривод и станет настоящим трансформером.

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Маск не питает особых иллюзий: создать функциональную модель подводного автомобиля будет непросто.

«Может быть, однажды мы сделаем один шоу-кар, чтобы повеселиться— сказал он в заключении. – Я думаю, что рынок этих автомобилей будет очень небольшим, но полным настоящих энтузиастов».

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