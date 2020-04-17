Tesla разрабатывает технологию очистки автомобильных стекол и солнечных панелей лазером

Компания Tesla разрабатывает технологию, с помощью которой установленные на электромобиле лазеры будут автоматически удалять грязь с лобового стекла.

Лазерные «дворники» для лобового стекла получили патент на основании поданной несколько месяцев назад заявки Tesla на продукт под названием «Импульсный лазер для очистки от грязи стекла автомобиля и фотоэлектрических систем».

Автор патентованного продукта Файроз Далал рассказал о принципе действия новой технологии очистки лобового стекла: «Система очистки включает в себя оптический элемент, выпускающий лазерный луч, который сканирует стекло, обнаруживает загрязнение и передает информацию на контрольный элемент. Система управления калибрует параметры лазера на основании полученной информации и прицельно стреляет пульсирующим лучом на нужный участок стекла на глубину меньшую, чем толщина самого стекла».

В компании Tesla объясняют, что запатентованный лазерный стеклоочиститель сможет в автоматическом режиме удалять со стекол все загрязнения, затрудняющие обзор водителю, но и сбор данных камерами автопилота, управляющими движением электромобиля в беспилотном режиме.

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В ближайшем будущем в Tesla планируют адаптировать такую же систему для очистки от загрязнений панелей на фирменных солнечных крышах.

источник: electrek