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Tesla представила концепт электрического вертолета! Выглядит футуристично (фото)

24.02.2020
Tesla представила концепт электрического вертолета

Tesla решила не ограничиваться электромобилями и представила концепт электрического вертолета! Выглядит футуристично.

С одной стороны, конечно, у Tesla нет необходимости в том, чтобы строить вертолеты. Но с другой – Илон Маск за свою карьеру уже столько всего сделал.

Tesla представила концепт электрического вертолета

В числе его интересов и достижений: платежная система, электромобиль, производство аккумуляторов и солнечных батарей, частные космические полеты, искусственный интеллект и имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы и даже прокладка тоннелей под Лос-Анджелесом.

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Появление огнеметов от Маска уже не вызывает удивления. Дизайнер Антонио Палья (Antonio Paglia) уверен, что электрический вертолет Tesla достойно впишется в этот перечень.

Tesla представила концепт электрического вертолета

Конечно, построят его только тогда, когда батареи Tesla смогут дать необходимое количество энергии за счет больших пилотируемых летательных аппаратов. Однако задуматься можно уже сейчас. Дизайнер уверен, что такой концепт несет ДНК компании Tesla – как физически, так и духовно.

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Быстрый и маневренный вертолет Tesla запросто найдет себе применение в таких сферах, как безопасность и патрулирование, позволяя городским службам эффективно патрулировать небо и городские кварталы, и даже придет на помощь в чрезвычайных ситуациях.

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