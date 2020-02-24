Tesla представила концепт электрического вертолета! Выглядит футуристично (фото)

Tesla решила не ограничиваться электромобилями и представила концепт электрического вертолета! Выглядит футуристично.

С одной стороны, конечно, у Tesla нет необходимости в том, чтобы строить вертолеты. Но с другой – Илон Маск за свою карьеру уже столько всего сделал.

В числе его интересов и достижений: платежная система, электромобиль, производство аккумуляторов и солнечных батарей, частные космические полеты, искусственный интеллект и имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы и даже прокладка тоннелей под Лос-Анджелесом.

TESLA РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ ОДНОМЕСТНОГО МИНИ-ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Появление огнеметов от Маска уже не вызывает удивления. Дизайнер Антонио Палья (Antonio Paglia) уверен, что электрический вертолет Tesla достойно впишется в этот перечень.

Конечно, построят его только тогда, когда батареи Tesla смогут дать необходимое количество энергии за счет больших пилотируемых летательных аппаратов. Однако задуматься можно уже сейчас. Дизайнер уверен, что такой концепт несет ДНК компании Tesla – как физически, так и духовно.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ TESLA БУДЕТ СЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Быстрый и маневренный вертолет Tesla запросто найдет себе применение в таких сферах, как безопасность и патрулирование, позволяя городским службам эффективно патрулировать небо и городские кварталы, и даже придет на помощь в чрезвычайных ситуациях.