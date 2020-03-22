Tesla останавливает свои производства

Руководство Tesla встретилось с властями округа Аламеда и штата Калифорния, на территории которых расположена фабрика Илона Маска. После переговоров дирекция приняла решение приостановить производство начиная с понедельника 23 марта, в целях предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

«Мы следовали и продолжаем следовать всем законным директивам и инструкциям по безопасности, относящимся к деятельности наших предприятий, и уважаем решение федерального правительства. Несмотря на то, что мы принимаем все известные медицинские предосторожности, продолжение деятельности в определенных регионах вызывает трудности для наших сотрудников, их семей и наших поставщиков», — говорится в опубликованном компанией заявлении.

Еще несколько дней назад глава Tesla Илон Маск не собирался закрывать фабрику согласно распоряжению властей округа. Во-первых, потому что относит свое предприятие к важной для страны транспортной и энергетической системе. Во-вторых, потому что считает опасность эпидемии коронавируса серьезно преувеличенной.

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Временно закроется и фабрика Tesla в штате Нью-Йорк, за исключением самых необходимых для поддержания бизнеса структур и служб. Работа на других предприятиях продолжится, в том числе, на заводе в Неваде. Сеть станций зарядки Supercharger тоже не сворачивает свою деятельность.

По мнению экспертов компания находится в достаточно хорошей форме, чтобы пережить месяцы простоя.

источник: businessinsider