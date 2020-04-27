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Tesla опередила китайскую BYD по объему продаж электромобилей

27.04.2020
Tesla опередила китайскую BYD по объему продаж электромобилей

По совокупному объему продаж электромобилей американский производитель Tesla обошел китайскую компанию BYD. И это при том, что для BYD учитывались также и гибридные модели (PHEV).

Еще несколько лет назад многие сомневались, что Tesla сможет выпускать электромобили в сколь бы то ни было существенных объемах, но компания охватила рынок сразу тремя успешными проектами – Model S, Model X и Model 3.

Во время запуска и реализации программ главным конкурентом для Tesla стал BYD – крупнейший автомобильный концерн Китая, и началась гонка объемов продаж.

Соперничество в отношениях двух компаний присутствовало всегда. После того как Уоррен Баффет инвестировал в BYD, Илона Маска спросили, что тот думает о китайских электромобилях, и он лишь рассмеялся в ответ. Однако азиатский производитель стремительно наращивал обороты, и Tesla приходилось догонять.

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Лишь в последнем квартальном отчете Tesla, наконец, опередила BYD. Историю этой гонки можно увидеть на графике, составленном экспертом по данным Кевином Руком (Kevin Rooke):

Tesla опередила китайскую BYD по объему продаж электромобилей

К октябрю 2019 года Tesla выпустила 807 954 электромобилей, тогда как BYD – 787 150 единиц, включая гибриды, при этом у Tesla все автомобили полностью электрические.

В течение нескольких лет китайский автопроизводитель снижает продажи гибридных автомобилей на фоне роста электромобилей на аккумуляторах.

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В тоже время, BYD отличается большей диверсификацией производства транспорта, так как наряду с легковыми авто он производит фургоны и электрические автобусы, а также имеет собственное производство батарей для электромобилей.

 

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