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Tesla начинает строительство самой крупной в мире системы хранения энергии мощностью 1200 МВт*ч

04.03.2020
Tesla начинает строительство самой крупной в мире системы хранения энергии мощностью 1200 МВт*ч

Установка мощностью 1200 МВт*ч станет крупнейшей системой хранения энергии в мире. Она будет построена в Калифорнии, в округе Монтерей, и превзойдет в 10 раз по своей мощности другой подобный проект Tesla — Hornsdale в Южной Австралии. Установка будет построена на месте устаревшей газовой электростанции и позволит накапливать энергию солнца и ветра.

Tesla получила разрешение на переоборудование газовой электростанции Moss Landing в Калифорнии. По плану, она должна превратиться в огромную установку для накопления энергии ветра и солнца. Проект получил единогласное одобрение Комиссии по планированию округа Монтерей.

В настоящее время электростанция, которая обслуживала огромную территорию, постепенно выводится из эксплуатации и вырабатывает около 10% от прежних объемов энергии. Однако вскоре на ее территории разместится 449 аккумуляторов Megapack суммарной мощностью 1200 МВт*ч.

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Сейчас крупнейшей системой хранения энергии считается проект Tesla Hornsdale мощностью 129 МВт*ч. На момент строительства он был в три раза мощнее ближайших конкурентов. Однако новая установка превзойдет его в 10 раз.

Главной задачей установки будет накопление энергии ветра и солнца. Система позволит сглаживать пики потребления и поставлять электричество по ночам и в безветренную погоду.

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Партнером Tesla по проекту стала Pacific Gas and Electric. Помимо Moss Landing, они ведут работы по созданию еще трех систем накопления энергии, которые заменят несколько газовых электростанций.

источник: cleantechnica

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