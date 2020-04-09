Tesla представила рабочий прототип аппарата искусственной вентиляции легких ИЛВ (видео)

Tesla представила рабочий прототип аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких), который даст шанс выжить людям с тяжелой формой заболевания Covid-19. Больницы в США нуждаются в вентиляционных аппаратах, чтобы помочь спасти пациентов, которые больше всего страдают от коронавируса.

Инженеры пытаются использовать как можно больше существующих деталей, используемых в автомобилях Tesla, чтобы ускорить процесс проектирования и производства.

В основном используются некоторые детали из системы вентиляции и кондиционирования Tesla Model 3, но мы также можем видеть некоторые другие детали — например, в качестве монитора используется центральный экран от Model 3 и информационно-развлекательный компьютер.

Хотя у Tesla есть рабочий прототип, он пока не готов к запуску. Один из инженеров Tesla сказал: «Нам еще предстоит много работы, но мы прилагаем все усилия, чтобы быть уверенными, что можем помочь людям».

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Автопроизводитель не сказал, когда они смогут начать производство и поставку нового устройства. Илон Маск сообщил, что Tesla планирует открыть Гигафабрику в Нью-Йорке (Gigafactory New York) для изготовления аппаратов ИВЛ для пациентов с Covid-19, а также совместно с компанией Medtronic производить аппараты ИВЛ на своем заводе во Фримонте (Fremont).

источник: vc