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Tesla представила рабочий прототип аппарата искусственной вентиляции легких ИЛВ (видео)

09.04.2020
Tesla представила рабочий прототип аппарата искусственной вентиляции легких ИЛВ

Tesla представила рабочий прототип аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких), который даст шанс выжить людям с тяжелой формой заболевания Covid-19. Больницы в США нуждаются в вентиляционных аппаратах, чтобы помочь спасти пациентов, которые больше всего страдают от коронавируса.

Инженеры пытаются использовать как можно больше существующих деталей, используемых в автомобилях Tesla, чтобы ускорить процесс проектирования и производства.

В основном используются некоторые детали из системы вентиляции и кондиционирования Tesla Model 3, но мы также можем видеть некоторые другие детали — например, в качестве монитора используется центральный экран от Model 3 и информационно-развлекательный компьютер.

Хотя у Tesla есть рабочий прототип, он пока не готов к запуску. Один из инженеров Tesla сказал: «Нам еще предстоит много работы, но мы прилагаем все усилия, чтобы быть уверенными, что можем помочь людям».

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Автопроизводитель не сказал, когда они смогут начать производство и поставку нового устройства. Илон Маск сообщил, что Tesla планирует открыть Гигафабрику в Нью-Йорке (Gigafactory New York) для изготовления аппаратов ИВЛ для пациентов с Covid-19, а также совместно с компанией Medtronic производить аппараты ИВЛ на своем заводе во Фримонте (Fremont).

источник: vc

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