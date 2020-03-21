Теплый электрический плинтус — лучшее отопление для дома (видео)

Теплый электрический плинтус — пока что мало используемый, но очень перспективный и интересный вариант отопления помещения. Чем теплый электрический плинтус отличается от теплого пола или радиаторного отопления.

Давайте рассмотрим, что из себя представляет теплый плинтус и рассмотрим способы его установки.

Положительные качества теплого плинтуса:

— Такое отопление не займет лишнего места в вашей квартире, установка электрического плинтуса производится по периметру квартиры;

— Качественный прогрев высоких помещений;

— Безопасен и экономически выгоден;

— Помогает предотвратить возникновение конденсата на оконной раме;

— Такой способ обогрева поможет избежать возникновения плесени и грибка на стенах;

— Установка теплого плинтуса не требует специального инструмента и доступна даже новичку в строительном деле;

— Рекомендован людям с аллергическими заболеваниями;

— Интересный дизайн

Где и как установить

Собственно, из названия системы следует, что теплый плинтус устанавливается по периметру комнаты вместо стандартного плинтуса. Сам процесс нагрева немного отличается от обычных систем отопления — воздух от теплого плинтуса поднимается вдоль стены к потолку, тем самым стены быстро нагреваются и уже они, в свою очередь, греют помещение.

Что особенно важно, такой способ отопления считается самым безопасным и возле таких плинтусов можно безбоязненно ставить мебель, технику и прочее.

Теплый электрический плинтус может использоваться как основное отопление, так и вспомогательное.

Очень часто данный способ обогрева используют в больших помещениях или в помещения с большой остекленностью. Равномерно поднимающийся теплый воздух помогает избежать возникновения конденсата на оконной конструкции.

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ — ПРЕВОСХОДИТ ОБЫЧНУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ СЖИГАЮЩУЮ ТОПЛИВО

Так же теплый плинтус рекомендуется к установке во влажных и сырых помещениях, так как равномерный прогрев стен помогает избежать возникновения болезнетворных организмов, а так же плесени и грибка.

Как уже говорили, теплый плинтус устанавливается по периметру помещения. Перед монтажом, требуется рассчитать, какой длины электрического плинтуса будет достаточно и возможно, вам не потребуется установка по все длине.

В данном типе обогрева используется основной нагревательный элемент — алюминий или медь, который размещен в специальном корпусе, идущем вдоль плинтуса. Для питания конструкция подключается к элетросети, с напряжением 220 Вт.

КАК ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА? ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

В самой конструкции установлены термостаты и датчики температуры, которые четко реагируют на изменение температуры окружающий среды и автоматически регулируют мощность обогрева, тем самым очень экономично расходуют электроэнергию.

Максимальная мощность, на которой работают электрические полы — 380 Вт. А минимальная мощность составляет всего 40 Вт. Из этого можно сделать вывод, что такой плинтус способен поддержать оптимальную температуру при минимуме энергозатрат.

ГЕОТЕРМАЛЬНЫОЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗБАВИТ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА

Данный вид обогрева имеет множество достоинств, к которым можно отнести красивый внешний вид, быстрый и качественный обогрев помещения, а так же экономичность и безопасность.

источник: ingushetia