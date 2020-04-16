Теплоизоляция фундамента, зачем утеплять и какой материал выбрать

Стены эксплуатируемого подвала, образуемые конструкцией фундамента, нуждаются в надежном наружном утеплении. В противном случае тепло, которое используется для обогрева этого помещения, будет попросту утекать в грунт. Какие материалы помогут создать эффективный теплоизоляционный контур в подземной части здания?

Какие характеристики должен иметь материал, применяемый для наружной теплоизоляции фундамента? В первую очередь это низкая теплопроводность, чтобы он хорошо держал тепло, далее — минимальная гигроскопичность, так как насыщение влагой резко снижает его свойства и сокращает срок службы, и, наконец, высокая прочность на сжатие, чтобы эффективно противостоять давлению грунта.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Материалу, изготовленному из гранул полистирола методом экструзии, присущи низкая теплопроводность (коэффициент 0,030–0,032 Вт/м·°С); высокая прочность на сжатие (0,25–0,5 МПа при 10%-ной деформации в зависимости от марки и плотности плит); малая гигроскопичность (водопоглощение за 24 ч — не более 0,2–0,4% по объему) и, как следствие, хорошая морозостойкость. Прослужит экструдированный пенополистирол как минимум полвека. Выпускают его в виде плит размером (Д × Ш × Т) 1200–3000 × 600 × 30–120 мм.

Рассчитывая, каким должен быть слой утеплителя, прежде всего принимают во внимание толщину и материал стен подвала, а также климатические особенности местности. Так, при строительстве в среднерусском регионе следует использовать плиты толщиной не менее 50 мм, а по углам помещения, больше всего подверженным промерзанию, — 60–100 мм.

Теплоизоляция фундамента с эксплуатируемыми или жилыми помещениями

Часто допускаемая ошибка при утеплении фундамента — сначала монтировать к его стенам плиты из ЭППС, а затем наносить на них битумно-полимерную гидроизоляцию. Дело в том, что в битумно-полимерных материалах нередко содержатся органические растворители (ацетон, бензин, толуол и др.), продолжительный контакт с которыми приводит пусть и к незначительному, но все же разрушению поверхностного слоя пенополистирола. От этого повышается его теплопроводность и увеличивается водопоглощение, а срок службы уменьшается. Поэтому сначала следует нанести на стену фундамента гидроизоляцию; выждать, если в ней имеются растворители, от полусуток до суток, пока они улетучатся, и только затем укладывать утеплитель.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БИТУМНУЮ МАСТИКУ ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТА

Плиты сажают на битумно-полимерную мастику холодного отверждения или на полиуретановый клей (не содержащий органических растворителей), промазывая их целиком или нанося состав точками — по 8–10 на плиту размером 1250 × 600 мм. Использовать механический крепеж не следует — это повредит целостности слоя гидроизоляции, и вода начнет проникать в тело фундамента. Для соединения плит между собой на изделиях большинства марок имеются специальные выемки, обеспечивающие надежное замковое сцепление без мостиков холода. Стыкуя подрезанные плиты, шов промазывают клеящим составом.

Два слоя или один?

Некоторые эксперты придерживаются мнения, что слой утепления должен быть один и состоять из плит расчетной толщины, тогда ему не грозит расслоение из-за подвижек грунта, проникновение в промежуток между слоями влаги и, соответственно, ухудшение теплоизолирующих свойств. Другие специалисты считают, что опасаться всего этого не стоит: плиты в слоях располагают со смещением швов, а прочность клеевого соединения такова, что два слоя утепления практически образуют монолит.

Лучше всего, если при строительстве фундамента в нем будет сделан специальный выступ, который послужит основанием для первого ряда плит теплоизоляции. Если таковой не предусмотрен, их опирают прямо на песчано-гравийную засыпку, устроенную под фундамент. Это допустимо благодаря высокой адгезии клеящего состава, сводящей возможность сползания утеплителя к нулю.

Теплоизоляция фундамента плитами ЭППС

Теплоизоляция стен подвала, покрыв цоколь, должна соединиться со слоем утепления стен дома, образовав вместе с ним непрерывный тепловой контур. В зоне цоколя, где ограждающие конструкции не испытывают воздействия водонасыщенного грунта и вероятность протечек мала, плиты дополнительно фиксируют к основанию тарельчатыми дюбелями (4 шт. на плиту 1250 × 600 мм). Чтобы они не превратились в точки промерзания, это должны быть изделия в пластиковой оболочке с термоголовкой.

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Цоколь отделывают финишной штукатуркой — тонкослойной (5–8 мм) или толстослойной (от 30 мм), армируя ее соответственно стекловолоконной или металлической сеткой, либо выкладывают искусственным камнем и т. п. Для фиксации облицовки в стене предусматривают закладные детали или используют механический крепеж.

ЭППС имеет практику применения в качестве теплоизоляции малозаглубленных плитных и ленточных фундаментов, что снижает риск их деформации в случае пучинистого грунта (глина, суглинок) и позволяет максимально сократить теплопотери дома. Толщина плит утеплителя при строительстве таких фундаментов в средней полосе России обычно составляет 150 мм

Обычный пенополистирол

Этот материал, при определенной плотности, обладает достаточными показателями по теплосбережению, чтобы служить эффективным утеплителем для наружных стен подвала. (Так, у плит плотностью 35 кг/м³, производства одной из российских марок, коэффициент теплопроводности равен 0,037 Вт/м·°С.) А вот по части других характеристик вспененный полистирол уступает ЭППС.

Во-первых, он хоть и минимально, но влагопроницаем (на уровне 3% от объема), а следовательно, нельзя допускать его прямого контакта с водой; а во-вторых, прочность материала составляет порядка 0,15 МПа при 10%-ной деформации, то есть она ниже, чем у экструдированного пенополистирола, более чем в два раза. Таким образом, придется принимать меры по снижению давления грунта на утеплитель. В этих целях плиты пенополистирола защищают слоем, например, битумно-полимерной изоляции, а также отсекают от грунта кладкой в полкирпича или профилированной ПЭВП-мембраной.

Пенополиуретан

Пенополиуретановый утеплитель, в отличие от плитных материалов, наносят на поверхности методом напыления, приготавливая состав прямо на месте из жидких компонентов. Для теплоизоляции фундаментов используют пенополиуретан плотностью от 60 кг/м³, образующий покрытие с прочностью не менее 0,25 МПа при 10%-ной деформации.

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Качество получаемой теплоизоляции во многом зависит от применяемого оборудования, квалификации оператора и точного соблюдения им технологических правил. Так, монтажные работы рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже +15°С. Если бетонная поверхность, на которую напыляют пенополиуретан, недостаточно прогрета, то реакция по его отверждению замедляется (в норме это 17–20 сек), что приводит к увеличению расхода материала. Если поверхность влажная, возникает риск чрезмерного вспенивания состава, появления пузырей, которые могут спровоцировать расслоение и растрескивание утеплителя, что чревато ухудшением его изоляционных свойств и уменьшением срока службы.

Утепление фундаментов сложной конфигурации требует высокой квалификации исполнителей, так как необходимо не допустить разрывов в изоляционном слое и обеспечить его равномерную толщину по всей плоскости

Материал наносят слоями около 15 мм, доводя общую толщину теплоизоляции стен подвала до 50 мм (как того требуют нормы теплотехники при строительстве в среднерусском регионе).

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Основные преимущества напыляемой изоляции из пенополиуретана — низкая теплопроводность (коэффициент 0,028 Вт/м·°С), а также неразрывность теплового контура — в нем отсутствуют стыки, являющиеся потенциальными мостиками холода. Кроме того, процесс напыления занимает значительно меньше времени, чем укладка плитных утеплителей. Правда, надо сказать, что обойдется такая теплоизоляция — с учетом стоимости монтажа — дороже.

Что касается водопоглощения, то из-за менее однородной структуры, по сравнению с ЭППС, этот показатель у пенополиуретана постепенно возрастает, что сокращает его рабочий ресурс.

Чтобы выполнить отделку, затвердевшую пену выравнивают, подрезая ножом, грунтуют и оштукатуривают. Если в стенах фундамента были предусмотрены закладные детали, поверхности можно облицевать камнем или плиткой.