Телескопическая лестница способна вырасти от 68 см до 3,80 м

Довольно часто домашние дела заставляют нас «быть на высоте» — мытье окон, замена штор, лампочек, навеска картин… На садовом участке тоже иногда приходится покорять «эвересты» — при обрезке ветвей деревьев, стрижке живой изгороди, очистке водостока или сборе урожая фруктов. В таких ситуациях лестница просто необходима. Но она занимает слишком много места, а высоты небольшой стремянки не всегда хватает.

Специалисты компании Core Distribution придумали, как сделать обыкновенную лестницу компактной и при этом достаточно высокой. Их новая разработка — Xtend & Climb — имеет телескопическую конструкцию и в сложенном состоянии занимает минимум пространства — ее высота всего 68 см. Раздвигаться же она может до 3,8 м. Причем с помощью специальных стопоров лестницу легко зафиксировать на любом необходимом уровне.

Новинка изготовлена из алюминия, который обеспечил ей легкость, поэтому весит лестница всего 7,5 кг, а максимальная нагрузка на нее может достигать 136 кг.

ЛЕСТНИЦА-РЕКУПЕРАТОР ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ ПОДЫМАТЬСЯ ВВЕРХ ПО СТУПЕНЬКАМ

Xtend & Climb выпускается в различных цветах и комплектуется удобной ручкой для переноски. Она оборудована накладками, предотвращающими скольжение ножек по поверхности. А благодаря анодированному покрытию все рабочие части лестницы легко очищаются.