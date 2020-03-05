Технология укладки электрического тёплого пола (видео)

Людей, желающих сэкономить средства на ремонте собственного дома или квартиры, либо просто не собирающихся платить деньги специалистам не так уж и мало. Многие из них хотят знать, как производится укладка электрического тёплого пола под плитку. Со стороны эта работа не выглядит особенно сложной. Так ли это на самом деле?

Не стоит полагать что, не имея даже минимального опыта в обращении с электрооборудованием и используемыми для его монтажа инструментами, с первой попытки удастся достигнуть желаемых результатов. Однако, при наличии необходимых навыков, это вполне выполнимая задача.

Комплектующие

Технология укладки тёплого пола под плитку выбирается с учётом особенностей используемых при монтаже комплектующих. Среди доступных в настоящее время технических решений:

— Свободно укладываемый нагревательный кабель. Он может быть резистивным (с повышенным уровнем сопротивления) или саморегулирующимся.

— Готовые к монтажу маты, состоящие из эластичного основания и закреплённого на нём того же нагревательного кабеля.

— Профилированные и соединённые между собой стержни, генерирующие инфракрасное излучение.

Что до инфракрасной плёнки, то её производители тёплых полов не рекомендуют укладывать под плитку из-за плохой совместимости с химическими элементами, входящими в состав стяжки.

Достоинства и недостатки

Какому бы из перечисленных вариантов ни было отдано предпочтение, нужно понимать, что у установленной системы отопления будут свои плюсы и минусы. К её достоинствам следует отнести:

— Высокий уровень комфорта. По правильно смонтированному тёплому полу приятно ходить даже босиком.

— Равномерность прогрева воздуха в помещении, достигаемая за счёт большой площади теплоотдачи и естественной конвекции.

— Простоту регулирования температуры. Научится управлять оборудованием с помощью терморегулятора в состоянии даже люди, не имеющие специальных технических знаний.

— Отсутствие в интерьере помещений портящих внешний вид и занимающих свободное пространство элементов традиционных систем отопления.

Но придётся мириться и с хорошо известными недостатками, важнейшим из которых являются:

— Высокий расход электроэнергии.

— Необходимость снятия напольного покрытия для ремонта находящихся под ним компонентов.

Вероятность последнего нельзя полностью исключить даже в том случае, если укладка тёплого пола под плитку произведена правильно.

Если, с вашей точки зрения, достоинства перевешивают недостатки, и вы уже определились с типом конструктивного решения, можно приступать к выполнению работ. Необходимо строго соблюдать определённый порядок действий.

Подготовка поверхности под теплый пол

Основание пола практически всегда имеет дефекты. Редко когда удаётся обойтись без заливки черновой стяжки, необходимой для выравнивания всех неровностей. Разве что когда основание изготовлено из дерева. Для обустройства стяжки хорошо подходит раствор пескобетонной смеси М300. К дальнейшим работам приступают лишь после того, как состав затвердеет.

Планировка

Требующееся для застывания бетонного раствора время придётся потратить на разработку схемы укладки тёплого пола под плитку. Важно соблюсти ряд обязательных требований. Кабели или стержни не должны располагаться:

— Ближе 10 см от стен, где могут образоваться зоны избыточного нагрева, становящиеся причиной выхода системы отопления из строя или деформации напольного покрытия.

— В местах, где находятся ножки или другие опорные элементы мебели. Нарушение этого правила однозначно приведёт к повреждению нагревательных элементов из-за затруднённой теплоотдачи.

Планировка укладки кабеля теплого пола

Укладка кабеля тёплого пола под плитку требует проведения предварительных расчётов. Если речь идёт об обустройстве основного отопления, мощность нагревательных элементов должна составлять не менее 140 – 180 Вт на 1 кв. метр. При использовании оборудования в качестве вспомогательной системы обогрева допускается снижать мощность до 80 Вт на 1 кв. метр при условии, что утепление помещения произведено качественно. Для получения точных результатов нужно знать характеристики используемого кабеля.

Планировка укладки матов тёплого поля

Укладку матов тёплого поля под плитку существенно упрощает проведение расчётов, поскольку производители указывают мощность и площадь каждого готового комплекта. Если помещение имеет сложную конфигурацию, допускается подрезка и загибание основания мата, которое предварительно фиксируют на стяжке с помощью специальной монтажной ленты.

Укладку матов тёплого поля под плитку

Не возникает особых сложностей и при разработке схемы укладки инфракрасных стержней. Эти комплектующие также поступают в продажу в виде готовых к монтажу комплектов с известными характеристиками.

Электросеть для теплого пола

После того как расчёты произведены, необходимо удостоверится, что возможности домашней электросети соответствуют параметром устанавливаемой системы обогрева. Может возникнуть необходимость в установке рассчитанных на более высокую нагрузку автоматических выключателей и УЗО, а также замене старой проводки на новую. Отдельное внимание необходимо уделить выбору места, где будут установлены датчики температуры и терморегулятор. Доступ к последнему должен быть максимально удобным. Если вы планируете сделать выходы электропроводки скрытыми, придётся штробить канавки в стенах.

Монтаж теплого пола под плитку

Для обеспечения максимальной эффективности системы обогрева на стяжку требуется уложить специальный утеплитель. В качестве подходящего варианта рекомендуется использовать пенофол. Им необходимо проклеить встык всю обрабатываемую поверхность, оставив вдоль стен зазор в 3 – 4 см. Этот зазор по всему периметру фиксируется с помощью демпферной ленты. Если вы выполняете укладку тёплого пола под плитку своими руками на деревянное основание, на поверхности утеплителя придётся разместить металлическую сетку, обеспечивающую пожарную безопасность конструкции. К ней удобно крепить элементы системы обогрева с помощью кабельных стяжек. Дальнейшие действия зависят от типа комплектующих:

— При использовании нагревательного кабеля или инфракрасных стержней требуется повторная заливка бетонной стяжки. Её толщина должна составлять порядка 3 см. После того как смесь затвердеет (это произойдёт через пару дней), сверху на клей укладывается плитка. Однако для полного высыхания получившегося пирога потребуется около месяца. На протяжении этого срока недопустимо включать систему обогрева.

— Если выбор сделан в пользу более дорогих, чем резистентный кабель готовых матов, то необходимость в заливке верхнего слоя бетонной стяжки отпадает. Появляется возможность сразу использовать плиточный клей и укладывать плитку. Благодаря этой особенности расходы на материалы и сроки проведения работ существенно сокращаются.

Заключение

Никто не рождается с инструментами в руках. Чтобы добиться удовлетворительных результатов потребуется определённые навыки, время и много терпения. И если вы хотите обустроить по-настоящему надёжный и эффективный тёплый пол под плитку, технология укладки будет играть решающую роль.

источник: vsem-kvartira