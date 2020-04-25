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Технология строительства дома из вертикального бруса: быстро и экологично

25.04.2020
Технология строительства дома из вертикального бруса: быстро и экологично

Из чего можно построить дом? Казалось бы, список строительных материалов уже давно определен: кирпич, брус, бревна, разнообразные блоки… Неужели возможно придумать что-то еще?

Конечно! Ведь специалисты строительной индустрии постоянно работают над созданием все более совершенных материалов и технологий.

Naturi — технология строительства из вертикального бруса особого профиля, который позволяет возводить дома, не подверженные осадке, обладающие высокой стабильностью и отличными теплоизоляционными характеристиками.

Технология строительства дома из вертикального бруса: быстро и экологично

На первом этапе производства в процессе оцилиндровки с бревен снимают непрочную наружную часть, оставляя лишь прочную внутреннюю. Таким образом получают заготовки диаметром 14,5 см и длиной от 2,5 до 6 м. Сначала материал сушат на открытом воздухе, а далее в специальных камерах. В результате уровень его влажности не превышает 12%, что является оптимальным показателем для домостроения и минимизирует процесс осадки.

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Дальнейшие шаги производства состоят из фрезерования профилей и создания пропилов, которые снимают нагрузку внутри конструкции. На торцах брусьев и в местах горизонтальных креплений высверливают отверстия для нагелей (никаких клеевых соединений технология не предусматривает).

Технология строительства дома из вертикального бруса: быстро и экологично

Несущую основу стены составляют брусья сложного сечения, а наружную и внутреннюю поверхности формируют детали с плоским лицевым профилем. Девять соединений по типу «паз-планка» между элементами конструкции делают ее монолитной, благодаря чему даже в углах дома исключено появление мостиков холода.

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Naturi использует экологически чистую древесину хвойных пород, в основном сосну и ель, а также лиственницу и кедр.

Сборка дома площадью 200 м² занимает в среднем не более трех недель.

источник: naturi

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