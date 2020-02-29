Технология Skytunnels — избавит мир от пробок, и произведет революцию в инфраструктуре

Запатентован украинский проект транспортной инфраструктуры, который предлагает технологию, способную избавить мир от пробок и превратить мегаполисы в экополисы.

Аркадий Корнацкий, украинский изобретатель, получил патенты (в том числе в США, Канаде, Китае) на реализацию проекта под названием Skytunnels. Это инновационная дорожно-транспортная инфраструктура, которая может стать спасением от транспортного коллапса и, как обещают разработчики, полностью устранить экологический вред от автотранспорта.

Ноу-хау Корнацкого заключается в том, что его технология помогает превратить широкие магистрали в замкнутую систему прозрачных наземных многоуровневых тоннелей, паркингов и различных других сооружений.

В пресс-релизе компании говорится, что изобретение позволит строить альтернативные многофункциональные дорожно-транспортные системы в любом районе города, без необходимости покупать дополнительный земельный участок.

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Многоуровневая инфраструктура Skytunnels строится непосредственно над действующими автомагистралями. Для этого используется уникальная технология и мега-машина для строительства – передвижной самоходный тоннель (ПСТ). Он соединяется с магистралями и не ограничивает движение транспорта на участке строительства и под ним. В результате, удваивается количество дорог, уменьшается уровень шума, решаются экологические, транспортные, коммунальные и многие другие городские проблемы.

Круглосуточный монтаж новой инфраструктуры происходит методом быстрой сборки готовых заводских конструкций, независимо от погодных условий. Эту технологию можно использовать для строительства новых дорог, паркингов, зеленых зон, легкой линии метро, дорожек для пешеходов и велосипедистов. Внешняя поверхность Skytunnels спроектирована так, чтобы использоваться еще и как большая солнечная электростанция с тысячами фотоэлектрических панелей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

Инфраструктура по технологии Skytunnels эффективна с экономической точки зрения и привлекательна для инвесторов, за счет возможности построить платные дороги и парковочные зоны на вторых этажах, получить новое пространство для инженерных коммуникаций, больших рекламных площадей и т.д.