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Технология «гибкого» бетона позволяет делать крышу толщиной всего 3 см

17.03.2020
Технология «гибкого» бетона позволяет делать крышу толщиной всего 3 см

Инженеры из Высшей технической школы Цюриха разработали технологию отливки из бетона строительных конструкций со сложными формами, в том числе арочных крыш. Они уже создали прототип такой крыши площадью 160 м², для изготовления которой обычно приходится сооружать целые опорные системы.

Суть технологии «гибкого» бетона состоит в том, что вместо привычной опалубки связывают сеть нужной формы из стальных тросов и натягивают ее на разборную многоразовую конструкцию лесов. Сверху укладывают полимерный текстиль и армирующую сетку, после чего послойно заливают раствор.

Особенность заливки заключается в том, что бетон фактически напыляют на текстиль. Когда смесь затвердеет, сеть и ткань снимают. Их при необходимости можно использовать повторно, экономя таким образом на материалах для строительства.

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Форма стальной опалубки задается алгоритмами, благодаря чему удалось равномерно распределить нагрузку на всю сеть и определить, где сколько бетона требуется. Разные части конструкции неодинаковы по толщине: в среднем она составляет 5 см, в самых тонких местах — 3 см, на опорных поверхностях по краям — 12 см. В общей сложности около 20 т бетона удерживались 500 кг стального троса и 300 кг текстиля.

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