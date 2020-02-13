Технология Framecad и процесс 3D-печати, увеличивают эффективность возведения домов

Ванкуверская строительная компания LifeTec Construction Group Inc планирует увеличить эффективность возведения домов в канадских городах за счет массового внедрения 3D-печатных технологий.

Расположенный на тихоокеанском побережье Канады, Ванкувер – город, который получил известность благодаря потрясающим видам, обилию изысканных морепродуктов, а в последнее время и очень быстрому приросту населения. В результате и без того густонаселенный мегаполис стал испытывать острую нехватку в доступном, быстровозводимом жилье.

LifeTec надеется изменить ситуацию с помощью технологий Framecad и процесса 3D-печати, который она использует для создания своей продукции. Ее печатные стальные рамы, применяемые для создания каркасов домов, значительно ускоряют процесс в сравнении с традиционными технологиями, основанными на сборке деревянных конструкций.

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Система Framecad была разработана в Новой Зеландии и теперь экспортируется в Австралию, Азию, некоторые страны Европы, Африки и Южной Америки. LifeTec полагает, что пришло время Канады.

Новое строительное решение основано на лазерной 3D-печати изготавливаемых на заказ модульных стальных балок и панелей. Эти стальные детали создаются с учетом особенностей дизайна возводимого дома, затем отправляются на строительную площадку и уже на месте собираются в достаточно сжатые сроки.

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LifeTec уверена, что у такой технологии есть ряд преимуществ. Во-первых, в ней применяются легкие металлические детали, которые прочнее и долговечнее обычной строительной древесины. Во-вторых, после прибытия конструкций на место строительства, по словам компании, готовый каркас здания с крышей и простенками собирается буквально за считанные дни. В-третьих, за счет снижения трудоемкости, такой подход поможет восполнить недостаток строительной рабочей силы.