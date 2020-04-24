Технология Automated Follow позволяет одному водителю управлять двумя грузовиками одновременно

В стартапе Peloton уверены, что даже самые совершенные датчики не смогут заменить водителя-профессионала. Вместо того, чтобы полностью избавиться от человека за рулем, компания дает ему возможность управлять сразу несколькими грузовиками.

Отрасль грузовых перевозок быстро меняется. Распространение электрических и беспилотных грузовиков может снизить расходы компаний на топливо, безопасность и оплату труда водителей, а также сократить выбросы парниковых газов.

Необычный подход к полуавтономному вождению представила компания Peloton. Стартап из Кремниевой долины разработал технологию Automated Follow, позволяющую одному водителю управлять двумя грузовиками одновременно.

Первая машина из пары принимает на себя роль ведущей. Подобно обычному грузовику, она полностью управляется водителем. Несмотря на наличие стандартных функций типа автоматического экстренного торможения, возможность передать управление автопилоту отсутствует. Второй грузовик обходится без человека за рулем. Он реагирует как на команды водителя из первой машины, так и на показания собственных датчиков и алгоритмы.

В Peloton утверждают, что Automated Follow удвоит количество грузов, которые один водитель перевозит за одну поездку. А в перспективе технология позволит составлять из грузовиков целые полуавтономные колонны, управляемые одним водителем.

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В настоящее время у компании уже есть продукт под названием PlatoonPro, который обеспечивает связь между несколькими грузовиками, управляемыми людьми. Он поддерживает расстояние между ведущей и ведомой машиной и сокращает расход топлива на 7%.