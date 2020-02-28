Techrules создает микро-турбины как для электромобилей так и для коммерческого использования

Techrules, это компания, которая создала суперкар Ren с микро-турбиной как у реактивного истребителя. Компания работает над ассортиментом микро-турбин, приводящих в действие двигатели 1300-сильного Ren и автономные генераторы для использования в коммерческих целях. Они будет начинаться с версии мощностью 45 кВт для подключения к коммерческим объектам, а затем более малые 15 кВт для установки в электрические автомобили.

С куполом, лазерной подсветкой, лопатообразным задним плавником и шестимоторным + двухтурбинным приводом, Ren был смехотворным произведением с еще более диковинными оценками производительности — 1287 л.с., 2000 км общий диапазон и 31,5 миль на галлон, чтобы выбрать несколько вариантов. Но это послужило испытательным стендом для более интересного и потенциально впечатляющего: эффективной, универсальной технологии микротурбинных генераторов, которую Techrules в настоящее время развивает в более скромный, удобный для массового рынка пакет.

Techrules объявила, что вскоре начнет ограниченное серийное производство коммерческого микротурбинного генератора, а затем запустит полномасштабное серийное производство. Коммерческий агрегат мощностью 45 кВт, рассчитанный на турбины мощностью 80 кВт, установленные на Рене, будет заменять дизельный генератор либо в системах питания, таких как системы кондиционирования воздуха и отопления на удаленных объектах, либо для использования в качестве резервного.

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Каждый микротурбинный генератор сжигает топливо, такое как этанол, метанол или биогаз, для производства электроэнергии. Вырабатываемое тепло улавливается для использования в качестве тепловой энергии, и Techrules представит свою технологию для использования в больших зданиях и комплексах, таких как университеты, больницы и военные базы. Турбины предназначены для более эффективной и чистой работы, чем другие генераторы.

«В настоящее время мы ведем переговоры с рядом потенциальных клиентов в Китае и за его пределами, — пояснил Мэтью Джин, технический директор Techrules. «Продажа турбины мощностью 45 кВт в качестве генератора энергии позволит нам быстро наращивать объемы производства, которые, как мы ожидаем, со временем достигнут около 100 000 единиц.

Сейчас мы завершаем переговоры с местными муниципалитетами относительно места расположения завода и с нетерпением ждем возможности чтобы приступить к производству крупнейшей в мире установки микротурбинных генераторов».

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Меньшая версия мощностью 15 кВт все еще находится в стадии разработки для целевого использования в качестве расширителя диапазона в пассажирских электромобилях. Планируется, что он будет готов к продаже к 2021 году.

источник: techrules-news