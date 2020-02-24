Tata Motors выводит на рынок электромобиль Ziptron с высокой производительностью и большим запасом хода

Tata Motors готовится к электрификации больших объемов автомобилей, используя новую платформу.

В 2020 году компания Tata Motors представит в Индии первый электромобиль под новым брендом Ziptron. Марка объединяет в себе эффективную высоковольтную систему, «бодрящую» производительность, большой запас хода, возможность быстрой зарядки, батарею с восьмилетней гарантией и «лучшую в отрасли» защиту аккумулятора от пыли и влаги по стандарту IP67.

Поскольку Tata владеет концерном Jaguar Land Rover, логично предположить, что Ziptron будет «вдохновляться» технологиями, породившими Jaguar I-Pace. Но нет: и батарея, и электромотор (переменного тока с постоянными магнитами) индийцы разработали сами. Ну или они так говорят.

Концептуальный хэтчбек Tata Altroz EV, показанный в Женеве, обещал запас хода в 250–300 км. Другие характеристики названы не были.

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Ziptron подаётся как одна новейшая технология, «тщательно протестированная на протяжении миллиона километров» и зарекомендовавшая себя как передовая и надёжная. Она призвана «ускорить внедрение электромобилей в Индии, поддерживая видение правительства».