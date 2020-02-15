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Swift Solar создал солнечные батареи нового поколения, которые в 2 раза дешевле кремниевых

15.02.2020
Swift Solar создал солнечные батареи нового поколения, которые в 2 раза дешевле кремниевых

Американский стартап Swift Solar разработал солнечные батареи нового поколения. Разработка базируется на новых технологиях, в частности, основу новых батарей составляют, перовскитные пленки, повышающие эффективность преобразования солнечной энергии, примерно до 37%, что гораздо выше, чем у традиционных тонкопленочных и поликристаллических батарей.

Главным компонентом перовскитной пленки выступает гибридный органический-неорганический материал на основе свинца или галогенида олова, в качестве активного слоя для сбора света, с последующей трансформацией в энергию. Таким образом, эта революционная технология улучшает эффективность преобразования света в электроэнергию при меньших затратах, чем существующие технологии.

Swift Solar создал солнечные батареи нового поколения, которые в 2 раза дешевле кремниевых

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«Перовскит позволил нам по-настоящему переосмыслить возможности солнечных панелей. Но, что еще немаловажно – цена. Новые батареи создаются путем смешивания двух недорогих легкообогащенных солей, чтобы получился необходимый компонент. Это означает, что солнечные панели на основе перовскита могут стоить менее половины своих кремниевых аналогов», — рассказал Сэм Стрэнкс, ведущий научный консультант и один из основателей Swift Solar.

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Swift Solar — американский стартап, проектирующий и производящий легкие солнечные панели на основе технологий, разработанных в лабораториях Стэнфорда и Массачусетского технологического института. За рекордно короткое время, компания привлекла 7 миллионов долларов для вывода этой технологии на рынок.

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