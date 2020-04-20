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Светопрозрачный бетон для строительства и отделки. Характеристики

20.04.2020
Светопрозрачный бетон для строительства и отделки

Светопрозрачный бетон, содержащий оптоволоконные нити, пропускает сквозь себя часть света и в то же время способен выдерживать большую нагрузку. Впервые материал с подобными свойствами был разработан венгерским архитектором Ароном Лошонци.

По мнению разработчиков, сфера применения такого бетона довольно обширна — от стен зданий и сооружений до полов с подсветкой, «светящихся» бассейнов и декоративных фальшстен.

Новый продукт обладает повышенной прочностью на сжатие — до В50, водонепроницаемостью не ниже W8 и морозостойкостью F300. Кроме того, ему присущи высокая ударопрочность и малая истираемость.

Светопрозрачный бетон для строительства и отделки

Цена бетонной плиты размером 1 × 1 м и толщиной 2 см составляет порядка $230. В будущем ожидается, что при производстве светопрозрачного бетона будет использована технология, позволяющая заменить оптоволокно в его составе на другой материал, что существенно удешевит продукт.

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Характеристики материала:

• Выдерживает агрессивную среду.

• Прочность на сжатие — не менее 70 МПа.

• Прочность на изгиб — не менее 9 МПа.

• Водопоглощение — не более 1%.

• Плотность — 2000–2300 кг/м³.

• Фракция заполнителя оптоволокна — 0–5 мм.

• Шаг (X, Y) — 2–5 мм, ориентированный в объеме.

• Минимальная толщина панели — 10 мм.

• Морозостойкость — F300.

• Масса 1 м² панели при минимальной толщине — 23 кг.

• Коэффициент истираемости — 0,1 г/см².

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