Светопроницаемые бетонные панели i.light — строительный материал будущего

Всем известно, что бетон – это самый распространенный строительный материал, главными составляющими которого выступают цемент и вода. Вступая в реакцию, эти вещества образуют так называемый цементный камень – очень долговечный, крепкий, выдерживающий большую нагрузку и испытание временем материал.

Каждый человек, кто хоть раз имел дело с бетоном, знает, что, благодаря различным добавкам, он может значительно менять свои свойства и характеристики, становясь более пластичным, приобретая различные цвета, выдерживая пули или впитывая в себя воду. Однако, одно качество у него всегда оставалось неизменным – это его непрозрачность свету.

По крайней мере так было до тех пор, пока специалисты итальянской компании под названием «Italcementi Group» не подвергли сомнению и эту аксиому, создав светопроницаемые бетонные панели i.light.

Благодаря соединению цементной основы и особых полимерных смол, эти панели могут пропускать естественный и электрический свет. А в отличие от полупрозрачных бетонов, в структуру которых входят оптоволоконные элементы, бетон i.light не просто проводит световые волны, но и позволяет видеть невооруженным глазом предметы по ту сторону стены, то есть, по-настоящему является прозрачным.

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Разработанные итальянцами панели весят каждая по 50 кг, имея при этом размеры 500 мм x 1000 мм x 50 мм. В составе такого бетона содержится более 50 видов полимерных смол, которые придают материалу характеристики прозрачности, но описание подробного рецепта его создания разработчики по понятным причинам не рассказывают.

Это необычное свойство светопроводности бетона оказалось весьма востребованным, как при традиционном строительстве зданий, так и позволило такие плиты применять в виде декоративных и отделочных материалов.

Довольно забавна история создания этого инновационного вещества. Оказывается, его изобрели не просто так в результате научных изысканий, а под индивидуальный заказ одного итальянского архитектора-чудака, которому во что бы то ни стало захотелось построить бетонное прозрачное здание, с которым бы Италия смогла отправиться на строительную выставку, проходящую в Китае.

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Поначалу специалисты «Italcementi Group» искренне посмеялись над экспрессивным архитектором, более, чем уверенные, что сделать подобный материал невозможно. На протяжении двух лет, над его созданием трудилась целая команда исследователей, и в итоге, они таки сумели найти решение. Так, на главной китайской строительной выставке Expo Shanghai, Италия сумела представить свои продукты, показывая их в прозрачном на 40% павильоне, сделанном из 3774 необычных бетонных панелей.

На посетителей это здание произвело неизгладимое впечатление – несмотря на свою будто монолитность и прочность, оно все светилось, словно живое, отчего бетон выглядел не холодным, а очень теплым материалом.

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Конечно, как говорят разработчики, этот материал не предназначен для создания основных несущих конструкций. Наилучший эффект достигается, когда в облицовке строения такие плиты занимают от 20% до 40% общей площади. По факту, они заменяют собой окна, пропуская в строение солнечный свет, а значит, выступают эффективной энергосберегающей технологией будущего.