Сверхпрочные «жидкие» материалы, текие как дерево, стекло, металл превосходят своих собратьев, почему?

Современные технологии позволили создать сверхпрочные «жидкие» материалы для строительства и ремонта, которые по ряду параметров превосходят своих «твердых собратьев»

«Жидкое» дерево

Под этим интригующим названием кроется композитный материал на основе древесных волокон, который не только не уступает своему натуральному прародителю, но и во многом превосходит его.

Древесно-полимерный композит (ДПК) на 50-80% состоит из измельченных древесных волокон или, говоря проще, опилок. Остальное — полимерное связующее и различные модифицирующие добавки. Внешне ДПК похож на древесину, разница лишь в том, что он в большинстве своем не имеет видимого рисунка волокон. Но по физическим характеристикам он ближе к пластику. Разумеется, речь идет о положительных качествах.

Прежде всего это касается устойчивости к агрессивной внешней среде. Жидкое дерево не боится влаги и не вызывает пищевого интереса у насекомых и вредоносных микроорганизмов. При этом какая-либо защитная пропитка такой доске не нужна. Еще один очевидный плюс — повышенная прочность: 1 м² настила способен выдержать нагрузку до 1400 кг. Немаловажно и то, что древесно-полимерный композит, в отличие от своего натурального прародителя, очень плохо горит.

Единственный недостаток ДПК — относительно высокая цена. Но учитывая, что средний срок жизни материала даже в самых суровых условиях составляет около полувека, затраты себя оправдают.

«Жидкое» стекло

Как ни странно, «жидкое стекло» не имеет со стеклом ничего общего. Это название материал получил за внешний вид. Он представляет собой бесцветный или желтоватый гель, который после застывания становится прозрачным. Жидкое стекло — это водный раствор силикатов натрия и калия.

Жидкости такого рода отличаются прекрасной адгезией к любым пористым поверхностям. Застывая, они наглухо запечатывают поры материала, и такая защита не боится ни воды, ни ультрафиолета, ни резких перепадов температур. Это делает жидкое стекло отличной упрочняющей добавкой для бетона, кладочных смесей и проч.

ОШИБКИ КОТОРЫЕ ЧАСТО ДОПУСКАЮТСЯ ПРИ РЕМОНТЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Но куда важнее то, что жидкое стекло обладает водоотталкивающими свойствами. Оно заметно продлевают жизнь отмосткам, бетонированным дорожкам, автомобильным площадкам, колодцам и даже бассейнам, эффективно защищая их от атмосферной и почвенной влаги.

Кроме того, жидкое стекло заметно сокращает период застывания раствора. Например, если добавить в цементно-песчаную смесь всего 2% силикатного клея, затвердевание начнется всего через 40 минут.

Жидкое стекло является эффективным антисептиком. Силикатные растворы убивают вредоносные микроорганизмы и предотвращают образование плесни. Именно поэтому их добавляют в грунт, которым обрабатывают бетонные стены перед поклейкой обоев или оштукатуриванием.

«Жидкие» гвозди

Название «жидкие гвозди» объединяет группу строительных клеев, способных соединять неплотно прилегающие детали. Это полезное свойство материалам придает особый наполнитель — высокопластичная глина. Правда, недобросовестные производители заменяют ее обычным мелом, что не лучшим образом сказывается на качестве склеивания. Но если рецептура соблюдена в точности, жидкие гвозди создают шов удивительной прочности.

Производители не лукавят, говоря, что жидкие гвозди клеят все. Высокая адгезия и удивительная прочность образуемого шва позволяют скреплять между собой стекло и керамику, кирпич и резину, металл и гипс, MDF и дерево. И зачастую этот клей действительно может заменить собой металлический крепеж. Именно поэтому его часто используют, например, в производстве мебели или при оформлении оконных и дверных проемов. Но конечно, этим область применения жидких гвоздей не ограничивается.

Жидкими гвоздями легко приклеить тяжелые натуральные обои из бамбука или тростника. Ими можно быстро и надежно зафиксировать пару-тройку отлетевших облицовочных плиток на стене ванной комнаты. Этот клей прекрасно подходит для работы с лепниной, как полиуретановой, так и гипсовой. Проще назвать области, где жидкие гвозди не пригодятся, чем перечислять сферы их использования.

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СКЛЕЙКИ И МЕЛКОГО РЕМОНТА МЕТОДОМ ПЛАСТИКОВОЙ СВАРКИ

Так почему же нельзя заменить жидкими гвоздями все существующие клеи и крепежные элементы? Ответ прост — это слишком дорого.

«Жидкий» металл

До недавней поры «металлизировать» поверхность можно было лишь при помощи красок. И нельзя сказать, что этот способ плох. Имитация меди, бронзы, стали и даже золота бывают столь достоверными, что даже придирчивый зритель не распознает подделку. У окрашивания есть только один недостаток — недолговечность. Насыщенное пигментом покрытие зачастую стирается от легкого прикосновения, и очень скоро его приходится в лучшем случае обновлять, а в худшем — переделывать.

Ситуация в корне изменилась, когда на рынке появился так называемый жидкий металл. Разумеется, это не ртуть, не термопаста и не пришедший из будущего терминатор Т-1000. Речь идет о декоративном покрытии, которое на 95% состоит из тончайшей металлической пыли. Остальные 5% приходятся на композитное связующее, которое обеспечивает отделочному слою удивительную прочность.

Да, жидкий металл куда более износостоек, чем самая прочная краска. Сила его сцепления с подложкой настолько велика, что поверхность можно не только шлифовать и полировать, но даже наносить на нее гравировку.

При помощи жидкого металла можно отделать любую прочную твердую поверхность. Покрытие выпускается во множестве вариантов — медь, бронза, латунь, серебро, золото и т.д.

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ США ИЗГОТОВИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕНУ ЛЕГКУЮ КАК ВОЗДУХ

Декораторы быстро «распробовали» этот удивительный материал и уже довольно активно используют его в отделке интерьера, украшая стены, потолки, лепнину и мебель. Да и для наружных работ нет никаких противопоказаний, главное — не забывать про антикоррозийную защиту.

Жидкий металл обладает всеми характеристиками литого изделия. Это касается не только цвета, блеска и текстуры, но также теплопроводности, магнитных свойств и пр.

«Жидкие» обои

Жидкие обои путают со штукатуркой, хотя их роднит лишь одно — технология отделочных работ. И в том, и в другом случае разведенную водой массу наносят на стены при помощи шпателя. Но по своему составу эти материалы принципиально отличаются.

Делают жидкие обои из переработанных волокон целлюлозы, хлопка и шелка, окрашенных акриловыми пигментами. По сути, это своеобразное папье-маше. Для большей декоративности в массу добавляют измельченные блестки, нитки, кусочки слюды и прочее. Эти «украшения» называют глиттерами. Связующим веществом служит водорастворимый клей.

У жидких обоев немало достоинств. Первое и основное — бесшовность. После нанесения получается абсолютно ровная, гладкая поверхность без стыков, пузырей, складок и прочих дефектов отделки, которые нередко возникают при работе с обычными обоями.

Еще один плюс состоит в том, что жидкими обоями удобно покрывать криволинейные поверхности. С отделкой арок, сводов, колонн и проч. не возникает особых проблем. О рулонных покрытиях такого сказать нельзя.

НОВИНКА ДЛЯ ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЙ — ЭЛЕКТРОННЫЕ «ЖИВЫЕ» ОБОИ

Огромным преимуществом является ремонтопригодность. Каким бы ни было повреждение, его можно заделать. Чтобы устранить царапину, покрытие достаточно размочить и загладить шпателем. Если же дефект большой, поверхность зачищают до основания, и делают «заплату» из нового материала. После высыхания она не будет заметна даже самому придирчивому глазу.

источник: homerepair