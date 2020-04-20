Сверхэффективная ветровая турбина Liam F1 бесшумна и имеет выходную мощность в 80%

Все чаще и чаще можно увидеть солнечные панели на крышах домов, бытовые ветряные турбины все еще является довольно редким зрелищем. Если технологическая компания The Archimedes из Роттердама сможет доказать жизнеспособность своей разработки, возможно бытовой ландшафт скоро изменится.

Компания представила свою турбину Liam F1 Urban Wind Turbine, которая, по их утверждению, имеет выходную мощность в 80 процентов от теоретически возможного максимума. Это довольно смелое утверждение, учитывая, что большинство коммерческих ветровых турбин имеют мощность, в среднем от 25 до 50 процентов от технологического максимума.

Турбина имеет вес в 75 кг (165 фунтов), диаметр 1.5 метра (5 футов), и явно не выглядит похожей на типичный ветряк. По форме она напоминает наутилус и винтовой насос, изобретенный древнегреческим математиком Архимедом из Сиракуз.

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Такой форм-фактор, как сообщается, приводит к минимальному механическому сопротивлению, что позволяет турбине вращаться свободно и бесшумно — именно шум от лопастей является основным препятствием к установке турбин на крышах зданий. Кроме того, турбина сконструирована таким образом, чтобы всегда находится по ветру, для получения максимального результата.

Наряду со своим обещанием, что турбина в состоянии достичь 80 процентов предела закона Беца, компания Archimedes заявляет, что The Liam F1 генерирует в среднем 1500 киловатт-часов энергии в год, при скорости ветра в 5 м/с, что представляет собой половину потребляемой мощности среднего домохозяйства. Само собой разумеется, будет интересно посмотреть, что на это скажет независимое тестирование. Компания заявляет, что она тестировала The Liam F1 более 50 раз, с целью подтверждения эффективности и уже продала 7000 турбин в 14 странах.

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Ветровая турбина , по заявлению создателей, станет, значительно более эффективной, нежели большинство существующих ветряков. Ориентировочная цена турбины Liam F1 Urban Wind Turbine заявленная на официальном веб-сайте компании составляет €3999.

источник: thearchimedes