Суперяхта Oceanco может похвастаться энергосберегающими технологиями (фото)

Известный международный производитель суперяхт Oceanco в сотрудничестве с военно-морскими архитекторами Lateral приняли экологический подход к проектированию 109-метровой (357-футовой) суперяхты Bravo Eugenia. Судно переосмысливает традиционный дизайн суперяхты и может похвастаться энергосберегающими технологиями, экологичными принципами и оптимизированной гибридной силовой установкой.

Традиционно длина является первым решением, принимаемым при проектировании суперяхты, за которым следует сильный акцент на максимизацию жилой площади и максимальную скорость. Дополнительный объем часто приводит к необходимости большего расхода топлива для достижения желаемых скоростей, при очевидном вреде для окружающей среды и кармана владельца.

«Этот, традиционный, процесс способствует началу «космической гонки» между дизайнерами и инженерами», — говорит генеральный директор Oceanco Марсель Онкенхаут. «Инженер сфокусирован на творческом подходе к дизайну, и поэтому у него очень ограниченное пространство для работы. Проектировщик увеличит требования к пространству, что увеличивает объем, увеличивает вес, что приводит к увеличению потребности в энергии и так далее».

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Отойдя от этого подхода, Oceanco и Lateral сконцентрировались на длине ватерлинии яхты, чтобы уменьшить общие потребности в силовой тяге и габариты двигателя. В результате получилась красивая и тонкая суперяхта с улучшенной гибридной силовой установкой; минимальное выделение технического пространства, на 30 процентов меньше потребности в топливе и достаточно роскошной гостевой жилой площади.

«Преимущество для владельца — эффективность яхты благодаря экологическим достижениям не только дает технические и экономические преимущества, но и дает множество преимуществ для образа жизни — благодаря гибкому пространству для жизни в роскошных номерах и зонах отдыха», — добавляет Oceanco.

Машинное отделение Bravo Eugenia занимает один уровень, в отличие от двухуровневых на подобных суперяхтах, высвобождая дополнительные 100 квадратных метров, которые были выделены для жилых и спальных помещений судна. Кроме того, суперяхта способна развивать скорость до 19 узлов, предлагая пассажирам более расслабляющий отдых благодаря снижению шума и вибрации от меньшего оборудования, связанного с движителем.

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«Оптимизированная Bravo Eugenia требует на 30% меньше топлива по сравнению с обычной моторной яхтой того же размера, что значительно лучше для окружающей среды, а также значительно экономит эксплуатационные расходы для владельца», — говорит Oceanco. «Она также может похвастаться системой рекуперации отработанного тепла и встроенной аккумуляторной системой, обеспечивающей оптимальную работу в любое время».

В каютах Bravo Eugenia могут разместиться 14 гостей и 30 членов экипажа, так же предусмотрены шесть гостевых люксов, пляжный лаундж, спа-салон и тренажерный зал.

источник: oceancoyacht