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«Суперсталь» от японской корпорации Nippon Steel, легче обычной и вдвое прочнее

18.02.2020
«Суперсталь» от японской корпорации Nippon Steel, легче обычной и вдвое прочнее

Инженеры японской Nippon Steel «переизобрели» сталь, сделав ее почти в два раза прочнее. Это поможет компании выжить в условиях, когда ее основные клиенты — автомобильные компании — все чаще предпочитают алюминий.

На протяжении десятилетий сталь оставалась самым популярным материалом в автомобилестроении. Однако теперь производители все чаще отказываются от этого металла, поскольку он слишком тяжел для производства электромобилей и экономичных машин с ДВС.

Это тревожные новости для японской сталелитейной корпорации Nippon Steel, которая поставляет автопроизводителям около 30% своей продукции. В попытке сохранить клиентов японская корпорация открыла исследовательский отдел, сотрудники которого должны были «переизобрести» сталь, сделав ее более легкой.

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В начале этого года были обнародованы первые результаты этих изысканий. Инженеры Nippon Steel создали комбинацию из нескольких современных сортов стали.

Полученный материал обладает прочностью на растяжение в 2000 МПа — в несколько раз выше, чем у традиционной стали. «Суперсталь» стала основой для цельнометаллического автомобильного кузова, который весит на 30% меньше обычного. За счет высокой прочности в конструкции можно использовать более тонкие арматурные стержни и кузовные панели.

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По мнению инженеров Nippon Steel, идея о том, что сталь морально устарела, не соответствует действительности. Благодаря новым разработкам этому металлу удастся на равных конкурировать с алюминием, углеродным волокном, магнием и другими легкими конструкционными материалами.

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