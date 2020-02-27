«Супергубка» обеспечит нужды целой семьи питьевой водой без расхода электричества

Одного килограмма нового материала хватит, чтобы обеспечить нужды целой семьи питьевой водой. Расходовать электричество при этом не нужно — достаточно солнечного света.

Уже сегодня нехватка питьевой воды стала одной из самых больших проблем человечества, особенно в бедных регионах. Грядущие климатические изменения сделают эту проблему лишь серьезней. Решением проблемы может стать разработка инженеров из Техасского университета в Остине: технология эффективной конденсации воды, содержащейся в воздухе.

В основе технологии лежит смесь полимерных гидрогелей, которые поглощают из воздуха и удерживают большие количества воды.

«Супергубка» пассивно впитывает влагу, подолгу хранит ее и отдает при воздействии тепла. Чтобы получить воду, достаточно на пять минут оставить материал на солнечном свету.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА WATLY — ОЧИЩАЕТ ВОДУ И ВЫРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

По словам авторов разработки, килограмм гидрогельной смеси может вобрать в себя 50 литров воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить нужды целой семьи без расхода электроэнергии.

Инженеры надеются, что новый материал станет основой для компактных и недорогих фильтров. Они пригодятся жителям засушливых регионов, а также спасателям, ликвидирующим последствия чрезвычайных ситуаций.