Главная НовостиТехнологии «Супергубка» обеспечит нужды целой семьи питьевой водой без расхода электричества

«Супергубка» обеспечит нужды целой семьи питьевой водой без расхода электричества

27.02.2020
«Супергубка» обеспечит нужды целой семьи питьевой водой без расхода электричества

Одного килограмма нового материала хватит, чтобы обеспечить нужды целой семьи питьевой водой. Расходовать электричество при этом не нужно — достаточно солнечного света.

Уже сегодня нехватка питьевой воды стала одной из самых больших проблем человечества, особенно в бедных регионах. Грядущие климатические изменения сделают эту проблему лишь серьезней. Решением проблемы может стать разработка инженеров из Техасского университета в Остине: технология эффективной конденсации воды, содержащейся в воздухе.

В основе технологии лежит смесь полимерных гидрогелей, которые поглощают из воздуха и удерживают большие количества воды.

«Супергубка» пассивно впитывает влагу, подолгу хранит ее и отдает при воздействии тепла. Чтобы получить воду, достаточно на пять минут оставить материал на солнечном свету.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА WATLY — ОЧИЩАЕТ ВОДУ И ВЫРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

По словам авторов разработки, килограмм гидрогельной смеси может вобрать в себя 50 литров воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить нужды целой семьи без расхода электроэнергии.

Инженеры надеются, что новый материал станет основой для компактных и недорогих фильтров. Они пригодятся жителям засушливых регионов, а также спасателям, ликвидирующим последствия чрезвычайных ситуаций.

, , , , ,
Компания Water-Gen создала устройство для извлечения чистой питьевой воды из воздуха
Технологии

Компания Water-Gen создала устройство для извлечения чистой питьевой воды из воздуха
Даже в самой засушливой пустыне новый водосборник способен конденсировать воду из воздуха
Технологии

Даже в самой засушливой пустыне новый водосборник способен конденсировать воду из воздуха
Новые солнечные панели вырабатывают энергию и очистят воду
Технологии

Новые солнечные панели вырабатывают энергию и очистят воду
Аквапанели на солнечной энергии вырабатывают воду из воздуха
Технологии

Аквапанели на солнечной энергии вырабатывают воду из воздуха
Автономная система Water Seer получает воду из воздуха
Технологии

Автономная система Water Seer получает воду из воздуха (видео)
Разработана солнечная электростанция, которая наряду с энергией вырабатывает пресную воду
Энергия

Разработана солнечная электростанция, которая наряду с энергией вырабатывает пресную воду