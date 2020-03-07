Supercharger V3 cделает электромобили Tesla самыми быстрозаряжаемыми в мире

Tesla представила скоростную зарядную станцию следующего поколения Supercharger V3. Первоначально пользоваться новыми устройствами смогут только владельцы Model 3, но в ближайшие время компания планирует выпустить обновления для Model S и Model X.

«Суперчарджер» V3 будет пополнять запас энергии батареи с максимальной мощностью 250 кВт и cделает электромобили Tesla самыми быстрозаряжаемыми в мире. Общая мощность системы составляет 1 МВт, в ее состав входят 4 отдельных устройства, которые позволят одновременно заряжать 4 автомобиля.

Мощность новой станции обеспечит сокращение времени зарядки на 50%. При этом на полную зарядку одного электрокара понадобится, в среднем, не более 15 минут. Tesla также обещает, что 5 минут подключения к V3 будет достаточно для пополнения запаса хода на 120 км пути, а за один час зарядное устройство выдаст энергии, которой хватит на 1600 км.

Одной из главных особенностей Supercharger V3 стал новый заряжающий кабель с жидкостным охлаждением, который обеспечивает большую гибкость и удобство использования. Ранее Tesla уже делала попытки создания такого кабеля, но именно с выпуском Supercharger V3 новая технология пойдет в массовое производство.

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Кроме новой станции Tesla также представила новую функцию, позволяющую разогревать аккумулятор в пути. Она подготавливает батарею к скоростной зарядке, а задействуется автоматически, когда электромобиль «понимает», что движется к Суперчарджеру. Как и в большинстве случаев, это программное обновление передается машинам Tesla «по воздуху». По словам компании, такое решение снижает время зарядки на 25%.

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Параллельно с Supercharger V3 Tesla будет обновлять существующие станции серии V2 до пиковой мощности в 145 кВт. Планируется, что новые зарядные устройства V3 будут устанавливаться сначала на территории Северной Америки, затем последуют Европа и Азия.