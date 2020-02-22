Солнечные панели SunPower произведут на 60% больше энергии, чем обычные

Солнечная панель мощностью 400-415 Вт состоит из фотоэлементов, которые на 65% больше традиционных, и обеспечивает более высокую производительность СЭС на крышах с ограниченной площадью.

Базирующийся в Кремниевой долине производитель фотоэлектрического оборудования SunPower анонсировал выпуск нового поколения солнечных модулей производительностью более 400 Вт, которые станут самыми эффективными солнечными панелями бытового назначения.

По расчетам компании, панели A-серии на 400 Вт или 415 Вт в течении 25 летнего срока эксплуатации произведут на 60% больше энергии, чем обычные солнечные панели сопоставимого размера. В США эти панели уже появились в продаже в штате Калифорния, и к лету география розницы будет расширена.

«Мощность в 400 Вт делает наши панели рекордно эффективными, так как до сих пор прекрасным результатом считалась выработка в 300 — 350 Вт. Революционная технология и инновационный подход позволяет нам увеличить производительность крышных установок до невиданных прежде показателей. Наши предложения получают заслуженное признание на всех мировых рынках, потому что ни одна из технологий солнечной энергетики для бытовых нужд не предлагает потребителям того, что предлагаем мы», — говорит глава бизнес-отдела SunPower Джефф Уотерс.

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В панелях А-серии используются солнечные элементы Maxeon пятого поколения, которые SunPower выпускает на свих мощностях в Кремниевой долине, и которые требуют новых материалов, инструментов и новых технологических процессов для их увеличения на 65% по сравнению с солнечными элементами предыдущих поколений, а также платформы SunPower Equinox и высокопроизводительного, установленного в фабричных условиях микроинвертера.

«Солнечные панели SunPower призваны максимизировать выработку энергии и экономию для наших потребителей, и сейчас мы только нащупываем границы возможного в производительности бытовых солнечных панелей, — сказал Джефф Уотерс. – Наши инновационные решения и сервис, а также налаженные каналы выхода на рынок помогут SunPower укрепиться в позиции лидера отрасли по всему миру».

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Технологии SunPower помогут большим домохозяйствам не только обеспечить свои потребности в электроэнергии, но и отдавать часть произведенного электричества в сеть, тогда как владельцы компактных домов, которые прежде и не помышляли об экономии на электричестве, смогут установить панели даже на свои маленькие крыши.

источник: sunpower