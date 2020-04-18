Sunman создали облегченные солнечные панели без стекла толщиной 2 миллиметра

Энергетическая компания Stadtwerke Waldkirch запустила в Германии солнечную электростанцию мощностью 264 кВт на основе изготовленных без защитного стекла облегченных модулях Sunman. Титановая крыша проектной площадки не позволяла использовать традиционные солнечные панели.

Stadtwerke Waldkirch ввела в эксплуатацию фотоэлектрическую систему номинальной мощностью 245 кВт, которая была установлена на крыше одного из зданий компании. Кристаллические модули без стекла были поставлены китайским производителем Sunman, в планы которого теперь входит поставка этих изделий и на другие европейские рынки.

Благодаря использованию стеклопластика (GRP) вместо стекла панели оказывают незначительную дополнительную нагрузку на крышу — всего 4 кг на квадратный метр. Заказчик планировал установить фотоэлектрическую систему на этом объекте с 2011 года. Однако особая конструкция крыши не подходила для монтажа обычных фотомодулей, поскольку они создают дополнительную нагрузку минимум 15 кг на квадратный метр.

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Согласно сообщению Sunman, поставленные в Германию солнечные панели имеют очень низкий вес благодаря запатентованным композитным материалам, заменяющим стекло на лицевой стороне. Толщина таких модулей — всего 2 миллиметра. Они оказывают очень низкое давление на крышу, в диапазоне 3,5-5 кг/кв. м., при этом в большинстве случаев их можно крепить с помощью простого приклеивания.

Хотя модули тоньше и легче обычных стеклянных панелей, они обладают такой же прочностью и эффективностью, как и стандартные изделия с фотоэлементами из кристаллического кремния. В дополнение к защитному покрытию на передней и задней сторонах панели ламинированы с обеих сторон несколькими слоями водостойких полимерных композиционных материалов. КПД облегченных модулей составляет около 18%.

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Согласно информации Sunman, в Европе существует множество коммерческих зданий с площадью крыш порядка 360 млн квадратных метров. По оценкам компании, примерно 60% этих поверхностей не подходят для размещения обычных солнечных панелей с удельным весом до 20 кг на квадратный метр.

«Любые промышленные и коммерческие предприятия могут за счет установки на крышах зданий солнечных панелей покрывать значительную часть своих потребностей в электроэнергии», — отметил глава Sunman Чжэнжуна Ши.

источник: sunman-energy