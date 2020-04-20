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Студенты создали экологический материал для строительства домов из рисовой шелухи

20.04.2020
Студенты создали экологический материал для строительства домов из рисовой шелухи

Шелуха риса считалась отходом производства, но теперь предприимчивые компании начинают осознавать ее потенциал как устойчивого строительного материала.

Группа студентов из инженерного колледжа Риверсайд-Борнспри при Калифорнийском университете использовала рисовую шелуху для производства стойких к термитам композитных панелей при поддержке Агентства по охране окружающей среды (EPA) и субсидии в размере 75 000 долларов США для разработки и строительства доступного жилья.

В дополнение к своей природной функции – защите риса в течение вегетационного периода, рисовая шелуха может быть использована в качестве строительного материала, удобрения, изоляционного материала или топлива.

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В своем же эксперименте учащиеся колледжа использовали этот биоматериал для изготовления панелей, идеально подходящих для строительства укрытий для спасателей или недорогих домов.

Студенты создали экологический материал для строительства домов из рисовой шелухи

Рисовая шелуха – отходы рисового помола – заменяет обычно используемую древесную щепу. Полученный строительный материал представляет собой прекрасную альтернативу фанере, бамбуку и кокосовому дереву.

Экерли утверждает, что новый материал будет стоить около 7 долларов за панель размером 4 фута на 8 футов – а это та же стоимость, что и у панелей из фанеры, которые в настоящее время используются IKEA. Переработанный полиэтилен высокой плотности (HDPE), также отработанный продукт, связывает рисовую шелуху и обеспечивает прочность и устойчивость к влаге.

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«Несмотря на то, что на пути получения материала, который является достаточно прочным и достаточно стойким для создания домов было много проб и ошибок, мы наконец достигли этапа, когда можем изготовить прототип панели, сравнимый по прочности с имеющейся в продаже стружечной плитой, — сказал экерли. — Наши испытания показали, что термиты не будут есть рисовую шелуху и строительный материал на ее основе, что увеличит продолжительность жизни домов».

источник: newatlas

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