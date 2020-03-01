Студенты построили дрон на солнечных батареях, который способен летать весь день (видео)

Студенты технических специальностей из Сингапурского национального университета построили БПЛА, который получает энергию прямо от солнечных батарей, установленных на борту. Таким образом, дрон способен беспрерывно оставаться в воздухе до тех пор, пока светит солнце.

Летательный аппарат весом всего 2,6 кг построен из углеродного волокна. У него нет аккумулятора или какой-либо другой системы накапливания энергии. Сингапурский дрон оборудован солнечными батареями на основе кремния в количестве 148 штук. Общая площадь конструкции составляет около 4 кв. м.

Под руководством доцента Аарона Даннера восемь сменяющих друг друга групп студентов работали над проектом. От предыдущего беспилотника, который дополнительно питался от батарей, новая модель отличается тем, что использует исключительно солнечную энергию.

Аппарат удалось поднять в воздух на высоту больше 10 м с помощью пульта дистанционного управления. Но, согласно сообщениям, он способен летать автономно, поскольку оборудован системой GPS.

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Разработчики уверены, что экспериментальная модель вдохновит инженеров на создание «солнечных мультикоптеров», которые будут служить источниками энергии в местах, пострадавших в результате стихийных бедствий, или использоваться для наблюдения и фотографирования. Добавление встроенного аккумулятора позволило бы дрону летать ночью и при облачности.

«Наш летательный аппарат чрезвычайно легкий для своего размера. Пока светит солнце, он способен летать много часов подряд, — говорит Дэннер. — В отличие от обычных беспилотных мультикоптеров, наш не зависит от встроенных батарей — следовательно, время полета не ограничено». Дрон приземляется на любую ровную поверхность.

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Изобретатели сняли летающий беспилотник на видео. Его называют первым азиатским квадрокоптером, работающим только от солнечных батарей.