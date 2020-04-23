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Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана создали родстер «Крым» и испытали его на российских дорогах

23.04.2020
Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана создали родстер «Крым»

Завершились дорожные испытания отечественного родстера «Крым». Финальной точкой маршрута стала Тула, после чего создатели вернулись дорабатывать модель.

Отмечается, что за весь пробег протяженностью 3 тыс. км произошла всего одна незначительная техническая поломка: у родстера от набегающих потоков воздуха оторвало часть правого подкрылка.

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана создали родстер «Крым»

По итогам испытаний конструкторами автомобиля было принято решение улучшить шумоизоляцию машины, установить доработанную рулевую рейку, новые подкрылки и стеклоочиститель. В салоне между сидений появится подлокотник, а переднюю панель обтянут искусственной кожей.

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Родстер «Крым» создан командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и представлен в 2014 году, а в нынешнем году на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели.

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана создали родстер «Крым»

Длина автомобиля составляет 3905 мм, ширина — 1679 мм, а высота — 1217 мм. Колесная база достигает 2470 мм. В основе прототипа лежит пространственная рама из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.

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Прототип оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Привод — задний. Подвеска всех колес независимая.

Автомобиль построили на базе отечественной Lada Kalina, от этой же модели была заимствована большая часть комплектующих, включая силовую установку и тормозную систему.

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В автопробеге участвовало второе поколение «Крыма». Вторая модификация получила новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки, также инженеры устранили большую часть недостатков первого поколения.

 

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