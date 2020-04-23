Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана создали родстер «Крым» и испытали его на российских дорогах

Завершились дорожные испытания отечественного родстера «Крым». Финальной точкой маршрута стала Тула, после чего создатели вернулись дорабатывать модель.

Отмечается, что за весь пробег протяженностью 3 тыс. км произошла всего одна незначительная техническая поломка: у родстера от набегающих потоков воздуха оторвало часть правого подкрылка.

По итогам испытаний конструкторами автомобиля было принято решение улучшить шумоизоляцию машины, установить доработанную рулевую рейку, новые подкрылки и стеклоочиститель. В салоне между сидений появится подлокотник, а переднюю панель обтянут искусственной кожей.

«КАЛАШНИКОВ» РАЗРАБОТАЛ КОНКУРЕНТА TESLA, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУПЕРКАР С КУЗОВОМ ОТ ИЖ-КОМБИ

Родстер «Крым» создан командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и представлен в 2014 году, а в нынешнем году на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели.

Длина автомобиля составляет 3905 мм, ширина — 1679 мм, а высота — 1217 мм. Колесная база достигает 2470 мм. В основе прототипа лежит пространственная рама из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.

РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ СОЗДАЛИ ВИРТУАЛЬНУЮ ТЕЛЕВЕДУЩУЮ ЕЛЕНУ

Прототип оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Привод — задний. Подвеска всех колес независимая.

Автомобиль построили на базе отечественной Lada Kalina, от этой же модели была заимствована большая часть комплектующих, включая силовую установку и тормозную систему.

КАМАЗ ПРЕДСТАВИЛ ПРОТОТИПЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЭЛЕКТРОБУСОВ ПРОЕКТА ШАТЛ

В автопробеге участвовало второе поколение «Крыма». Вторая модификация получила новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки, также инженеры устранили большую часть недостатков первого поколения.