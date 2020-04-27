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Студенты из Кембриджа создали самый эффективный электромобиль на солнечных батареях Helia

27.04.2020
Студенты из Кембриджа создали самый эффективный электромобиль на солнечных батареях Helia

Студенты Кембриджского университета объединились с инженерами Формулы-1 и Bridgestone для разработки и создания электромобиля на солнечной энергии Helia, который настолько энергоэффективен, что может проехать более 805 км. со скоростью 80 км/ч.

Студенческая команда, известная как Cambridge University Eco Racing (CUER), оснастила аэродинамическое и легкое транспортное средство аккумуляторной батареей с чрезвычайно высокой плотностью энергии, что позволило увеличить дальность действия модели Tesla Model 3 более чем в два раза, при этом она составляет всего четверть размера.

Студенты из Кембриджа создали самый эффективный электромобиль на солнечных батареях Helia

Чтобы продемонстрировать свои возможности, Helia участвовала в Bridgestone World Solar Challenge, известной гонке на солнечных автомобилях, где от 40 до 50 команд проезжают 3 км. от Дарвина до Аделаиды.

Разрабатывая Helia, CUER раздвинула границы автомобильной аккумуляторной технологии и аэродинамики. Компания Formaplex, базирующаяся в Портсмуте, производитель легких компонентов для мощных суперкаров и команд Формулы 1, создала сверхлегкие карбоновые шасси и кузовные панели Helia, позволяющие четырехместному автомобилю весить всего 545 кг. без подрыва структурной целостности.

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Аэродинамическая конструкция в сочетании с шинами с низким сопротивлением при движении, разработанными в сотрудничестве с Bridgestone, значительно повышают общую энергоэффективность электромобиля.

Студенты из Кембриджа создали самый эффективный электромобиль на солнечных батареях Helia

Helia на солнечных батареях оснащена высокоэффективными литий-ионными аккумуляторными батареями, произведенными в сотрудничестве с компанией по электрификации автомобилей в Сильверстоуне Danecca.

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«Helia была разработана для демонстрации технологий, лежащих в основе электромобилей и возобновляемых источников энергии, чтобы вдохновить новое поколение инженеров», — сказал Сяофан Чжан, программный директор CUER. «У нас много положительных моментов, и мы уже находимся в поисках нашей следующей задачи».

источник: inhabitat

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