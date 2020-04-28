Студенты Харьковского политеха создали уникальную светящуюся тротуарную плитку

Трое студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» — Борис Карпутин, Карина Белогубкина (на фото в центре) и Наталья Регеда — и их наставник Руслан Кривобок создали люминесцентную тротуарную плитку.

Днем она накапливает энергию, а после захода солнца отдает ее в виде света. Cветиться плитка может всю ночь.

— Идея этой разработки возникла благодаря желанию украсить город в ночное время, а также поспособствовать сокращению потребления электроэнергии, — рассказал Борис Карпутин. — Мы с Кариной и Натальей студенты-старшекурсники, учеба отнимает довольно много времени. На воплощение задумки с плиткой выкраивали по нескольку часов по вечерам. Работали в одной из лабораторий нашего университета. Разработку оплачивали сами до тех пор, пока не стали получать стипендию фонда Chernovetskyi Investment Group.

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Уже есть опытные образцы люминесцентной плитки. Следует отметить, что на рынке имеются другие виды люминесцентной тротуарной плитки. Они изготавливаются по совершенно иным технологиям и в два-три раза дороже нашей. К тому же плитка конкурентов со временем может терять люминесцентные свойства, а у этой такого недостатка нет.

Стоимость плитки от 200 до 400 гривен за одну штуку в зависимости от ее толщины. Многие владельцы коттеджей захотят выложить ею дорожки на своих приусадебных участках.

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Разработка вошла в число победителей конкурса технических инноваций, проведенного в фонде Chernovetskyi Investment Group. На разработку был предоставилен грант в 400 тысяч гривен.