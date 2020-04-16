Студенты Эйндховена создали самозаряжающийся электромобиль с запасом хода более 1000 км

Студенты Эйндховена придумали — полностью самозаряжающийся семейный автомобиль на энергии от фотоэлектрических панелей.

Их мощности хвататет даже в нашем не самом солнечном климате. В солнечный день автомобиль может проехать на собственной энергии более 1000 км. Более того, даже излишки образуются, которые предполагается сбрасывать в электросети домов. Максимальная скорость — 130 км в час.

Понятное дело, что в Stella Vie есть интелелктуальная навигационная система, позволяющая оптимальным образом построить маршрут, предупредить о пробках.

СОЗДАН УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЯХ SQUAD ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Так же предусмотрена и весьма неожиданная для нас штука — датчик, показывающий, сколько энергии водитель сэкономил по сравнению с обычным авто. Приятно, иметь перед глазами доказательство собственной сознательности и бережного отношения к окружаающемму миру. Ну и к собственному кошельку.

А вот еще одна приятная штука. Редко кто из разработчиков автомобилей будущего, взять хоть Tesla, озадачивается удобством пассажиров. А у Stella Vie салон заслуживает всяческих похвал — эргономически оптимизированные сидения, много свободного пространства.

TOYOTA АКТИВНО ТЕСТИРУЕТ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА КРЫШЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Сейчас студенты объединились в стартап и готовят техническую документацию для серийного производства.