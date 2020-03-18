Студент показал маститым дизайнерам как должен выглядеть автомобиль Lada в будущем

Cтудент Санкт-Петербургского художественно-промышленной академии Глеб Данилов cоздал макет концепта автомобиля Lada L-Ego. Идея и разработка проекта пришлась на стажировку в «АвтоВАЗе». Руководил работой ведущий дизайнер компании Стив Маттин.

Трехколесное футуристическое транспортное средство состоит из модулей. Например заднее колесо превращается в электромоноцикл. Задача данного концепта не только забота о окружающей среде, но и решение проблем загруженности дорог.

Во время подзарядки батареи электромобиль будет фильтровать воздух, что позволит реализовать парки на месте заправочных терминалов. Форма колес внешне напоминает вентилятор и судя по схеме через них будет поступать воздух в салон.

Реально ли технически?

Уже сегодня техническая база позволяет реализовать в жизнь этот дипломный проект Глеба Данилова. Готова ли инфраструктура к нему? Многие думают что нет, почему, никто не отменяет состояние дорожного покрытия и не простых климатических условий явно не подходящих для Lada L-Ego.

К тому же одноместные автомобили не будут пользоваться в нашей стране особой популярностью. Как вот на таком поехать семьёй на дачу и загрузить мешок картошки?

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С другой стороны почему бы не запустить ограниченную серию для продажи куда нибудь в Эмираты или Японию, где люди сегодня живут в будущем.

источник: cont.ws