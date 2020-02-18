Студент из Новой Зеландии создал домашний ядерный реактор и продает его за $3000

Студент из Новой Зеландии создал домашний ядерный реактор и опубликовал объявление о продаже собственной конструкции за 3000 долларов. Эксплуатировать сам он его не хочет – парень хочет завершить учебу, на что и пустит заработанные деньги от продажи своего изобретения.

Описание устройства весьма туманно и наполнено фразам «прекрасный генератор плазмы», который «был укомплектован квалифицированным инженером-электриком». Создавалось устройство для научной ярмарки, а когда был реактор доработан, автор изобретения понял, что может на нем подзаработать. В мире всегда найдутся увлеченные люди, которым будет интересно «поиграть» с ядерными реакциями, тем более, за такую «мизерную» цену.

Показать устройство в действии изобретатель не может, для этого придется загрузить вместо нейтральных компонентов оксид дейтерия, чтобы началась реакция, но студент раздобыл всего 20 граммов, чего хватит на 20 минут работы. Эти 20 граммов входят в стоимость покупки, что упрощает поиск первой порции дейтерия.

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Сейчас, в отсутствии топлива, это просто неплохой источник красивого фиолетового света. Хотя мог бы «генерировать плазму» и «производить нейтроны в промышленных масштабах».

Этот молодой изобретатель не первый, кто пытается построить атомный реактор в домашних условиях, у других получалось продвинуться дальше, чтобы ими заинтересовались ученые.

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Совсем недавно мы узнали о Тейлоре Уилсоне, который в 2015 году был «одним из 32 человек, которые сами построили термоядерный реактор». Уилсону было всего 14 лет и он имел поддержку своих родителей, при этом работал в безопасных условиях. Уилсон, которому сейчас 25 лет, посвятил свою молодую жизнь разработке инновационных недорогих технологий, таких как реакторы с расплавленной солью и детекторы излучения.

источник: popularmechanics