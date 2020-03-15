Строительство теплого дома из деревянных кирпичей, достоинства и недостатки (видео)

Рассмотрим строительный материал, такой как деревянный кирпич. Он появился не так давно на рынке, но завоевал популярность. Рассмотрим достоинства и недостатки, где стоит его применять, а где стоит воспользоваться другим материалом.

Дом, построенный из деревянного кирпича не требует утепления, ведь дерево само по себе теплоемкое и хорошо сохранит тепло, и на этом вы очень сильно сэкономите. Такой дом не надо облицовывать, это трудоемкая работа, не будет затрат на утепление.

Для такого дома не понадобится больших затрат на фундамент. Дерево само по себе не тяжелое и хватит ленточного фундамента. Деревянный кирпич имеет пазы для крепления и прост при монтаже. Сооружение самого помещения не займет долго времени.

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Пазы плотно входят друг в друга и туда не поступает вода, это самое главное. При сборке каркаса дома вам не понадобится различных кранов, собирается дом быстро, это легкий материал и вы можете сами собрать вручную каркас дома.

На этом вы тоже сэкономите не надо нанимать рабочих. Не сложно будет установка окон и дверей. Здесь вы также можете сами установить окна и двери.

Самое главное не забывайте что здесь уплотнять дверь тоже надо, коробку окна также надо, потому что стыки это проникновение влаги, эти вещи должны делаться герметично и качественно. При покупке данного материала особое внимание уделите влажности древесины, многие недобросовестные продавцы на этом экономят.

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Сушка дерева это затратный процесс, влажность дерева не должна превышать 12 процентов. При покупке дерево следует обработать, чтобы оно не чернело и не портилось. Выбор за вами, стройте теплые дома.