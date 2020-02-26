Строительство из арболитовых блоков, достоинства и недостатки

Арболит становится одним из самых популярных строительных и экологически чистых материалов.

Одной из самых актуальных и востребованных отраслей на сегодня является строительная сфера. Ведь люди всегда будут мечтать о собственном жилье и об улучшении условий проживания. И чем чаще появляются новые строительные материалы, тем больше будет возможностей построить качественное здание. Например, арболит. Эта новинка уже стала такой же популярной, как и керамзитобетон. Но что из них лучше?

Характеристики арболита

Это вид лёгкого бетона, состоящий на 80-90% из органики, химических добавок, воды и цемента. Главным сырьём может выступать измельчённая древесная щепа, льняная или конопляная костра, дроблёные стебли хлопчатника или рисовая солома. По-другому этот компонент называется деревобетоном.

Он появился еще в 30-х годах XX века в Голландии. Благодаря своей экологичности, теплосберегающим и звукоизоляционным свойствам, стройматериал получил широкое распространение в США, Канаде и Европейских странах.

Сочетание древесных отходов и цементного раствора делает арболитовый блок уникальной композицией, характеризующейся свойствами этих двух компонентов. А для того чтобы повысить уровень адгезии древесины и цемента, необходима минерализация. В этом процессе участвуют такие химические добавки, как сульфат алюминия, хлорид и нитрат кальция, жидкое стекло. Таким образом, нейтрализуется влияние органики на отвердевание бетона.

Арболит обладает прекрасным показателем теплопроводности (0,08 – 0,17 Вт/м·К) и неплохой плотностью (400 – 850). О прочности свидетельствует высокая морозостойкость (25-50 циклов) и устойчивость к усадке (0,4-0,5). Такие свойства гарантируют долгий срок эксплуатации сооружения. Также материал отличается хорошей огнестойкостью и шумопоглащением (0,17-0,6). Имеет отменную прочность на сжатие (0,35 – 3,5 МПа), на изгиб (0,7 – 1,0 МПа) и высокое влагопоглощение (до 40-85%).

Из арболита делают теплоизоляционные плиты и смеси для заливок. Но самым востребованным изделием являются блоки.

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Выпускаются они стандартных размеров 500 х 300 х 200 мм. Применяется материал для возведения стен малоэтажных зданий (до 3-х этажей). Согласно заверениям производителя, одного слоя арболитовых пеноблоков вполне достаточно для сохранения тепла.

Технология производства

Сегодня применяют несколько способов изготовления стеновых блоков для наружных и внутренних стен. Чаще всего они производятся методом прямого прессования или с помощью вибролитья (вибропрессования).

Первый способ представляет собой сравнительно молодую и довольно бюджетную технологию. Она предусматривает суточную выдержку арболита в формах. Но полученная при этом масса не отличается однородностью, что грозит внутренними напряжениями в готовом изделии.

Вибролитьё – это традиционный способ, проверенный годами. Компоненты в смеси распределяются равномерно и, как результат, получается более качественный блок.

«ТЕПЛЫЙ» ПОЛИСТИРОЛБЕТОН, В ЧЕМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ЯЧЕИСТЫМИ ГАЗО- И ПЕНОБЛОКАМИ

Однако основной процесс изготовления в обоих методах одинаков. Он состоит из трех важных этапов:

— Сортировка и размельчение органики.

— Смешивание щепок с химическими компонентами, цементом и водой. Операция занимает 10 минут.

— Формовка и высушивание готового раствора.

Разновидности

В зависимости от показателей прочности на сжатие арболит бывает нескольких видов.

— Теплоизоляционный. Характеризуется невысокой прочностью на сжатие и низкой плотностью. В связи с этим он слабо выдерживает нагрузки. Применяется только в теплоизоляционных целях.

— Конструкционно-теплоизоляционный. Такой материал обладает прочностью 1,5 – 2,5 и используется при строительстве стен и перегородок. Характеризуется композиция низкой плотностью и невысоким коэффициентом теплопроводности.

— Конструкционный. Это самый прочный тип. Показатель прочности на сжатие достигает до 3,5 МПа, а показатель плотности – до 1200 кг/м³. Используется при кладке конструкций до 3–х этажей. Однако строение, сооруженное из таких блоков, будет нуждаться в дополнительной теплозащите.

Достоинства и недостатки

Арболит обладает огромным количеством плюсов по сравнению с другими строительными материалами:

— Экологичность сырья. Изготавливается в основном из натуральных компонентов.

— Высокая огнестойкость. Несмотря на то, что арболит главным образом состоит из древесных отходов, он не горюч.

— Хорошая паропроницаемость. Это свойство позволяет зданиям дышать и сохранять свой микроклимат.

— Небольшой вес древоблоков. Этот фактор заметно упрощает строительство.

— Лёгкая обработка режущими инструментами. Блоку можно легко придать любую нужную форму.

— Простота в обращении. При укладке блоки из арболита не требуют профессиональных навыков.

— Устойчивость к плесени, грибкам и вредителям. Материал обладает IV классом биостойкости.

— Высокая теплопроводность. По этой причине арболит часто используется при постройке частных домов.

— Устойчивость к усадке. Стены и перегородки в этом случае не пойдут трещинами.

— Высокое звукопоглощение. Благодаря этому материал может использоваться и для строительства промышленных зданий.

— Устойчивость к сейсмической активности.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ИЗ МОРСКОЙ СОЛИ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

К минусам относятся следующие факторы:

— Если не предпринять меры для защиты от влаги, арболит быстро начинает разлагаться, теряя свои свойства.

— Блоки не обладают идеально ровной поверхностью из-за характерных особенностей состава.

— Арболитовым стенам требуется дополнительная отделка.

— Материал обладает низким уровнем сцепления со штукатурными смесями.

— Из-за огромного количества кустарных производств на рынке часто встречается некачественный товар.

— Небогатый ассортимент изделий.

— Отсутствие масштабного производства сказывается на высокой цене материала и сложностях с доставкой.

Сравнение с другими материалами

Для возведения жилого здания или хозяйственной постройки очень важно правильно выбрать строительные компоненты. Но следует знать, что не бывает хороших или плохих материалов, есть только подходящие и не очень.

Керамзитобетон. Так же как и арболит, это экологически чистый материал и относится к классу легкого бетона. В его состав входят керамзит (обожженная глина или глинистый сланец), цемент, песок и вода. Однако керамзитоблоки обладают показателем теплопроводности (0,5 – 0,7 Вт/м·К), то есть немного хуже, чем у арболита. Поэтому для дома, с точки зрения сохранения тепла, лучше выбрать древоблоки. Несмотря на более высокую прочность, керамзитобетон может не выдержать превышение давления. Это объясняется полым пространством внутри изделия.

Пенобетон. Это пористый бетон, состоящий из цемента, песка, воды и пенообразователя. Блоки из него обладают хорошим запасом прочности, однако, в отличие от арболита, практически не работают на изгиб и дают большую усадку. Коэффициент теплопроводности лучше, чем у керамзитобетона (0,14 – 0,5 Вт/м·К), но хуже, чем у арболита.

Опилкобетон. По составу этот материал очень похож на арболит. В обоих случаях используются древесные отходы. Так же как и арболит считается экологичным строительным материалом, обладает высокими теплозащитными качествами и устойчив к растяжению, сгибу и удару.

Газобетон. Ячеистая композиция состоит из песка, цемента, воды и газообразователя, благодаря которому и появляется характерная пористость. В отличие от арболита, у газоблока наблюдается чёткая геометрия изделия. Материал характеризуется высокой гидроустойчивостью и хрупкостью. Если сравнить этот материал и арболит, то по многим характеристикам газобетон выигрывает.

Полистиролбетон. Это разновидность лёгкого бетона, состоящего из портландцемента, гранул вспененного полистирола и воздухововлекающих добавок. Отличается он высокой конструкционной прочностью. Даёт усадку, но значительно меньшую, чем газоблоки и пеноблоки. Так же как и арболит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Полистиролбетонные блоки не нуждаются в дополнительном утеплении.

Соломенные блоки. Они представляют собой строительный материал, состоящий из экологически чистого сырья – прессованной соломы. Соломенные блоки обладают лучшим, чем у арболита показателем теплопроводности (0,05 – 0,065). Но имеют и такие недостатки, как высокая влагопоглащаемость и низкая огнестойкость.

ДОМА ИЗ КОНОПЛИ ТРЕБУЮТ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ ТЕПЛА ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИЛИЩА, ЧЕМ ДОМА ИЗ БЕТОНА

Брус. Это высокоэкологичный дышащий материал, изготовленный из клеёных досок или брёвен. Отличается замечательным показателем теплопроводности и высокой прочностью. Является достойным конкурентом арболита.

Газосиликат. Этот ячеистый материал получают из раствора мелкого песка, извести, газообразующих добавок и воды. По структуре схож с газобетоном, но есть разница в составе, а следовательно, и в свойствах. Характеризуется хорошей теплопроводностью, высокой хрупкостью и повышенным влагопоглощением.

Фибролит. Это аналог арболита с очень похожим составом. В обоих случаях в качестве составляющих выступают древесные отходы. Но если в первом варианте идёт стружка, то в фибролите используется древесное волокно, изготавливаемое в виде тонких и узких лент. Так же как и арболит, обладает хорошей теплопроводностью (0,08 – 0,1 Вт/м·К) и нуждается в дополнительной защите от влаги.

Сибит. Состоит из бетона, гипса, алюминиевой пудры с добавлением ПАВ и воды. Считается экологически чистым материалам, так как в результате реакций образуется искусственный камень. Обладает чрезвычайно высокой морозостойкостью (до 250 циклов замораживания и оттаивания), но низкой прочностью на излом. Для малоэтажного дома обычно не применяется.

Саман. Это самый древний строительный материал, состоящий из экологичного сырья – глинистого грунта и соломы. Саман обладает отличным коэффициентом теплопроводности (0,1 – 0,4). Однако имеет важный недостаток – повышенную влагопроницаемость.